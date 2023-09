Csicsmann László: átnevezhetik a világ legnépesebb országát, 2070-re hagyhatja le az Egyesült Államokat

India a világ egyik leggyorsabban növekvő országa, és nem csak a népességet tekintve – ismert, az ázsiai állam 2023-tól már legnagyobb lakosságszámú a Földön.

"Átlagosan 6-7 százalékos a gazdasági növekedés évente, ami már meghaladja a kínait várhatóan a következő évtizedben. Nyilvánvalóan a probléma az, hogy honnan indul ez a gazdasági átalakulás" – mutatott rá az InfoRádió Aréna című műsorában Csicsmann László, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Mint kifejtette, Indiában a gazdasági reformok megkésetten indultak el a kilencvenes években, de amiben

nagy előnye van az országnak, az a tudóstársadalom: van egy magasan képzett réteg műszaki területen,

különösen az IT területén, ez az egyik húzóerő.

Viszont:

"Azt kell látni Kínával szemben, hogy az indiai gazdaság eléggé protekcionista: az az exportvezérelt gazdaság, amelyre Kína és egyébként a kelet-ázsiai országok, például Szingapúr, Tajvan, Dél-Korea ráállt, az Indiában nehezen alakult. Most már alakul, egyre erőteljesebben. Ami ma adja a növekedést, az az IT, ebben már alakul az exportvezérelt rész, másrészt viszont van egy erőteljesen megugró belső fogyasztás, ami nem különbözik a kínai adatoktól."

Kitért a népességi világvezetői státuszra is: ezt szerinte általában hátrányként szokták emlegetni, mert állásokat kell biztosítani, iskoláztatni, Indiában azonban ez mégis pozitív.

"Úgynevezett demográfiai osztalék van, ami azt jelenti, hogy nagyon alacsony az eltartottak aránya, 31 százalék körüli. Ha jön az elöregedés, az majd csak évtizedek múlva következik, ezzel küzd most Japán, illetve most már Kína is. Indiában viszont most elkezdődhet a középosztály kialakulása" – ecsetelte.

India egyébként ma az ötödik legnagyobb gazdaság a világon, várhatóan az évtized végére be fog lépni a harmadik helyre az Egyesült Államok és Kína mögé, 2070-re pedig a jelenlegi számítás alapján a második legnagyobb lesz Kína után – tette hozzá Csicsmann László.

Beszélt arról is, hogy amikor a közelmúltban zajlott G20-as gazdasági csúcstalálkozót szervezték az országban, kiment egy vacsorameghívó, amelyen India helyett az szerepelt, hogy "Bharat".

"Hivatalosan a kormányzat egyelőre nem jelentette be, hogy átneveznék az országot, de régóta tartó vita ez Indián belül – mondta. – A jelenleg magát hindunacionalistának tartó kormánypárt azt vallja, hogy

Indiát meg kell szabadítani a gyarmati örökségtől, véget kell vetni a rabszolgasorsnak, aminek még mindig jele az India elnevezés."

De miről is van szó? Az Indus folyóból, a szó "anglicizálásával" keletkezett az India név, a Bharat viszont szanszkrit kifejezés, amely a régmúltra, egy területre, egy ősi királyra utal, akinek a leszármazottainak tartják magukat az indiaiak.

"Ez egyfajta globális ambíciókat jelző gondolkodás. Pár nappal ezelőtt sikeres Hold-missziót is végrehajtott India, azt gondolom, ebbe a sorba illeszkedik bele ennek az átnevezésnek az ügye. Óriási belpolitikai jelentősége van ennek, két nagy táborra osztja az országot, az egyik a 2014 óta kormányzó párt oldalán áll az átnevezés mellett, a másik oldalon az Ősi Indiai Nemzeti Kongresszus Párt áll, amely egyébként a Gandhi családhoz, a függetlenségi mozgalomhoz kötődik, ez a párt most ellenzékben van. Viszont közelednek a választások, és éppen júliusban az ellenzéki párt India rövidítéssel alakított egy választási koalíciót 26 párttal, hogy megverje a miniszterelnököt; most újabb hullám van, Delhiben utcákat neveztek át, alapvetően a hindunacionalista párt úgy gondolja, hogy az ország újrabrandelése szempontjából a Bharat elnevezés kifejezetten jó lehet" – részletezte az Arénában Csicsmann László.