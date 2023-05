Uniós biztos: a TikTok messze áll attól, hogy megfeleljen az uniós jogszabályoknak

"Elmondtam neki, hogy a jelenlegi állás szerint mind a tartalommoderálás, mind a túlkapások elkerülése, mind pedig a - gyermekeinket is érintő - biztonságos adatfelhasználás területén sok mindent kell még javítani" - mondta Breton a France 2 francia televíziónak adott interjúban.

Biztonsági okokra hivatkozva több nyugati ország, köztük az Egyesült Királyság, Kanada, az Egyesült Államok és több európai uniós tagország jogszabályban korlátozta már a TikTok használatát, és az Európai Parlament is betiltotta azt hivatali eszközökön.

Az EU a múlt hónapban kijelölte azt 19 internetes felületet, amelyeknek egy augusztustól hatályba lépő új uniós jogszabály (az unión belüli digitális szolgáltatásokról szóló Digital Service Act) értelmében korlátok között kell tartaniuk a rajtuk közölt tartalmakat. Közéjük tartozik a TikTok is. A jogszabály kötelezi az érintett platformokat, hogy végezzenek kockázatkezelést, könyvelésüket külső és független cégekkel végeztessék, tegyék elérhetővé adataikat a hatóságok és kutatók számára, továbbá fogadjanak el saját szabályozást is arról, hogy mi kerülhet fel rájuk. A jogszabály szerint az EU elvárja, hogy a médiavállalatok szigorúbban szűrjék ki a gyűlöletbeszédet a felületeikről. Tiltja továbbá a gyerekeket megcélzó hirdetéseket és azt is, hogy manipulatív módszerekkel vásárlásra kényszerítsék a felhasználókat. Amelyik felület vagy cég megsérti a szabályokat, éves árbevételének akár a hat százalékát elérő pénzbüntetést is kaphat.

Nyitókép: Unsplash