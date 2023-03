Orosz katonai szakértő: súlyos lesz a helyzet, ha megindulnak az ukránok

A stúdióban lévők döbbent csendben hallgatták, ahogy Mihail Hodarenok elsorolta a várható eseményeket. Szerinte először is a nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel fognak az ukránok csapásokat mérni az orosz védelem teljes mélységében.

Ehhez elsősorban az M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket és a repülőgépekről bevethető JDAM-ER vagyis GPS-irányítású, megnövelt hatótávolságú siklóbombákat fogják használni. Ugyancsak várható, hogy az ukrán hadsereg beveti a 150 kilométerről is pontosan célba találó GLSDB-ket, azaz a földi indítású, kis átmérőjű bombákat. Ezeket eredetileg repülőgépfedélzeti fegyvernek tervezték, de az amerikai Boeing és a svéd Saab cég közös fejlesztésében hozzáillesztették a hadrendből kivont M26 rakéták hajtóművét. GLSDB. Fotó: SAAB

Ezzel egy egyszerű, de pontos és főleg nagy távolságú csapásmérésre alkalmas fegyver jött létre, amely száz kilométerről még egy mozgó járművet is képes eltalálni. Az ukrán hadsereg már sikerrel használta több alkalommal is mélyen a frontvonal mögött található célpontok ellen. Legutóbb valószínűleg ilyen fegyverekkel tették tönkre az Azovi-tengerhez közeli Melitopol áramellátását és leromboltak egy vasúti raktárat.

Az orosz hadsereg nyugalmazott ezredese elképzelhetőnek tartotta, hogy ezeken kívül is lehetnek még az ukránoknak olyan nyugati fegyvereik, amelyekkel nagy távolságban lévő célpontokat tudnak elpusztítani. Mint mondta: nincsenek pontos értesüléseik az ukránok arzenáljáról, de abban biztos, hogy ezekkel a precíziós csapásmérő fegyverekkel kivételesen nagy pusztításra képesek.

Russian propagandists start preparing their audience for Ukrainian counteroffensive. They have very few doubts it will be powerful. pic.twitter.com/J1XgdbXhv2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 30, 2023