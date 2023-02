Halálos pontosságú szuperfegyvert kapnak az ukránok – itt vannak a részletek

A Bloomberg számolt be arról, hogy Washington JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition – Extended Range) siklóbombákat is küldene Ukrajnának. A fegyver egy hagyományos bombából és egy kiegészítő készletből áll, amit a Boeing gyárt. Ez egy GPS-szel működő irányító rendszert, valamint a leoldást követően kinyíló szárnyakat és vezérsíkokat tartalmaz. Szakértők szerint az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb precíziós fegyverről van szó.

Az öbölháborúban merült fel az igény egy ilyen pusztító eszköz iránt, mert a hadszíntéren keletkezett füstben az optikai irányítású fegyverek használata nehézkes volt. A mérnökök viszont ahelyett, hogy valami teljesen újat terveztek volna, inkább a nagy mennyiségben raktáron lévő hagyományos bombákat "turbózták fel".

Így akár 80 kilométerre is képes elrepülni a leoldás helyétől, vagyis az indító repülőgép a légvédelem hatótávolságán kívül, viszonylagos biztonságból támadhat.

A cél pontos eltalálását GPS segíti, amelynek adatait a leoldás előtt táplálják be a JDAM-ER irányítórendszerébe. Eredetileg csak álló célpontok ellen lehetett bevetni a siklóbombát, de a fejlesztések révén már mozgó járműveket is képes eltalálni. A mérnökök megoldották, hogy a folyamatosan változó GPS-koordinátákat repülés közben eljuttassák a vezérlést végző számítógéphez.

Több nyugati szakértő szerint gondot okozhat azonban az új fegyver integrálása az ukrán légierő szovjet/orosz eredetű harci gépeihez. Ugyanilyen kétségek merültek fel már korábban is, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) vagyis nagy sebességű radarromboló rakétákat szállít Ukrajnának. Aztán a közösségi médiában több videó is megjelent, amelyen ukrán MiG-29-es vadászgépekről indítottak ilyen fegyvereket orosz rádiólokátor-állomások ellen.

Official footage of Ukrainian?? Air Force MIG-29 launching American made AGM-88 HARM Anti-Radiation Missle in combat has been released.

