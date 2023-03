Ukrán védelmi miniszter: pár héten belül megindulhat a nagy ellentámadás

Az ukrán védelmi miniszter bejelentette, hogy április végén vagy május elején indulhat a már régóta emlegetett ellentámadás. Mindez az időjárás függvénye, ugyanis meg kell várni, hogy felszáradjon a vidéket borító sártenger.

Olekszij Reznyikov nem zárta ki, hogy az offenzívában bevetik a Németországtól nemrég kapott Leopard 2-es harckocsikat és a Nagy-Britannia által küldött Challenger 2-es tankokat is. Korábban Volodimir Zelenszikj ukrán elnök azt mondta:

addig nem indulhat meg a nagy ellentámadás, amíg meg nem érkeznek a nyugati szövetségesek által beígért újabb nehézfegyverek.

A washingtoni Institute for the Study of War úgy értesült, hogy az Egyesült Államok felgyorsítja az M1 Abrams harckocsik és a MIM-104 Patriot légvédelmi rakéta rendszerek Ukrajnába szállítását.

Nyitókép: MTI/EPA/BelTA/Szerhíj Holodilin