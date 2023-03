Súlyos vereséget szenvedtek az oroszok a háború eddigi legnagyobb tankcsatájában – képek, videók

Hetek óta számtalan fénykép és videó jelent már meg a közösségi médiában a Vuhledar körül folyó harcokról. A csata fejleményeiről a The New York Times közölt részleteket.

Vuhledar Ukrajna dél-keleti részén fekszik, a szakadár Donyecki Népköztársaság határán. A háború kitörésekor az oroszok elfoglalták a várostól délre található Volnovaha települést, majd onnan délnek fordulva Mariupol irányába nyomultak tovább. Az ukránok Vuhledarnál építették ki az új védelmi vonalaikat, amit nem sokkal később az oroszok meg is támadtak. Az ukránok azonban visszaverték őket, így a front megmerevedett és állóháború alakult ki.

In the dachas south of Vuhledar between Mykil's'ke and Pavlivka, Russians once again tried to advance.



Emphasis on tried. pic.twitter.com/jsJaNDfoYi — NOËL ?? ?? (@NOELreports) February 19, 2023

A sorozatos rohamokat követően, január 24-én aztán hatalmas támadás indult a város ellen. Az oroszok olyan erővel rohanták meg az ukránokat, hogy egy nap alatt sikerült kiszorítaniuk a védőket az első vonalakból. Két irányból előretörve akarták bekeríteni a várost, de minden próbálkozásuk kudarca fulladt és az ostromlók iszonyatos veszteségeket szenvedtek.

A brit hírszerzés információi szerint a Vuhledarért vívott harcokban morzsolódott fel többek között az orosz tengerészgyalogság 155. dandárja, valamint a többségében volgai tatár önkéntesekből álló, 72. gépesített lövészdandár is. Február 15-én Ben Wallace brit védelmi miniszter arról számolt be, hogy a megelőző két napban legalább ezer orosz katona eshetett el, miközben nem értek el lényegében semmilyen eredményt. #Vuhledar #Donetsk region ?‍♂️?‍♂️?‍♂️



Destroyed #Russian tanks bmps …@Rebel44CZ pic.twitter.com/PKGrTi5VtK — Cloooud?? (@GloOouD) February 25, 2023

A The New York Timesnak nyilatkozó egyik ukrán tiszt elmesélte, hogy az oroszok a városba vezető földutakon hadoszlopokban támadtak. A védők előbb drónokkal felderítették a közeledő járműoszlopot, majd gyalogos páncélvadászok tankelhárító rakétákkal kilőttek néhány járművet. Többnyire FGM-148 Javelin rakétákat használtak, amelyektől pánikba estek az oroszok és megpróbáltak visszavonulni. De amint letértek az útról, aknamezőre futottak. A pusztítást végül az ukrán tüzérség fejezte be. Egy ízben még HIMARS sorozatvetőkkel is lőtték az ostromlókat, és időnként harckocsikat vetettek be a szétzilálódott támadók ellen.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) értesülései szerint olyan is előfordult, hogy az elit tengerészgyalogosok, a szörnyű veszteségeik miatt, egyszerűen megtagadták a támadási parancsot. Az oroszok annyi harckocsit és a lövészpáncélost vesztettek, hogy a rohamokat később már csak gyalogosan folytatták. A Vuhledarért vívott páncélos csata orosz vesztesége. Forrás:Twitter/Visegrád 24

Katonai szakértők szerint az orosz hadvezetés ugyanazokat a hibákat követte el Vuhledar ostrománál, mint a háború elején, amikor Kijev ellen vonultak. A támadók helyzetét az is súlyosbította, hogy a legtöbb jól képzett harckocsizójuk mostanra már elesett. A The New York Times azt írja, hogy az elfogott orosz páncélosok között volt olyan katona orvos, akit sebtében neveztek ki harckocsiparancsnoknak. A néhány elit egységet leszámítva az alakulatok nagy többsége hevenyészve kiképzett tartalékosokból állt. Légi felvétel az ostromlott Vuhledarról. Forrás:Twitter/War Monitor

A hetekig tartó csata után Vuhledar polgármestere a közösségi médiában arról számolt be, hogy a városban egyetlen ép ház sem található és nincs se víz, se villany. A háború előtt tizenötezres településen mindössze 500 civil, köztük egyetlen gyerek maradt.

Nyitókép: Twitter/Nexta