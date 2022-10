Jöhet az újabb szankciós csomag: a célpont Irán

Kijevre drónok zúdítanak gyilkos lövéseket az utóbbi napokban: Kijev szerint összesen 28 drónt használnak az ukrán főváros különböző pontjainak megtámadására, a hétfői robbanásokért öt felelt ezek közül. Az amerikai információk szerint iráni drónok végezték a pusztítást, amit Irán tagad – írja a CNBC.

"Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük e drónok használatát, bizonyítékokat gyűjtünk, és készen állunk arra, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel reagáljunk" – mondta Josep Borrell, az EU külügyi vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, európai kollégáival tartott találkozóját követően.

Egy, a helyzet kényes jellege miatt magát megnevezni nem kívánó uniós tisztviselő a CNBC-nek kedden azt mondta, hogy a blokk "napokon belül" készen állhat szankciókat bevezetni. Egy másik, szintén anonimitását megőrizni kívánó hivatalos személy is megerősítette, hogy hamarosan bevezethetik az Iránra kirótt szankciókat. Az első forrás szerint ezek az intézkedések a drónok Oroszországba juttatásával kapcsolatban álló személyeket és más entitásokat érinthetik.

Ha ezeket bevezetik, akkor egy héten belül akár kétszer is lesújthatnak az országra. Hétfőn az országban jelenleg is zajló tüntetések szétverése kapcsán az alapvető emberi jogok megsértése miatt szankcionáltak 97 személyt és nyolc szervezetet. A tüntetések Mahsa Amini rendőri őrizetben bekövetkezett halála után robbantak ki.

Franciaország és az Egyesült Királyság emellett arra figyelmeztetett, hogy

az Oroszországba irányuló iráni fegyverszállítások megszegik az országnak a 2015-ös nukleáris megállapodás szerinti kötelezettségeit.

Ez is rávilágít arra, hogy a megállapodás felélesztésére tett közelmúltbeli kísérletek hiábavalóak lehetnek. Az Irán, az Egyesült Államok és az EU közötti tárgyalások az elmúlt hetekben megrekedtek.

MIndkét fél használ iráni eszközöket

Iráni források még október elején erősítették meg, hogy az oroszok rakétákat és drónokat is vásárolnak tőlük, főként Fateh és Zolfaghar rakétákból táraznának be. Irán azt az álláspontot képviseli, hogy nem az ő dolga, hol vetik be rakétáit, nem áll egyik fél pártjára sem a háborúban. Ukrajna is használ iráni gyártású drónokat, Moszkva ugyanakkor tagadja, hogy iráni drónok állnának a Kijev elleni támadások mögött.

Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő azt mondta az InfoRádiónak: hiába tagadják az oroszok az iráni drónok használatát, tényleg ehhez az eszközhöz nyúlnak. A Sahed típusú drónok olcsó és könnyen mozgó, ezáltal

kiszámíthatatlan eszközök, amelyek ellen nehéz védekezni.

Az oroszok szerinte azért fordulhattak Iránhoz, mert már nagyon kevés eszköz áll rendelkezésükre a háború előtti készletekből, az pedig nem hangzik túl jól, hogy orosz álláspont szerint atomfegyverekkel védik az elfoglalt területeket. Arra is rámutatott, hogy az iráni rakétákat is fel lehet szerelni atomfegyverrel.

Nyitókép: MTI/EPA/SEPAHNEWS