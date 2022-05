Kína leginkább magának okoz problémát a szigorú járványkezeléssel

Az EU Kínai Kereskedelmi Kamarája által a múlt hónap végén végzett felmérés szerint az országban működő európai vállalkozások közel 60 százaléka mondta azt, hogy a korlátozások miatt csökkenti a 2022-es bevételi előrejelzéseit – adta hírül a Portfolio. A kamara közleménye szerint a csökkentések több mint fele 6-15 százalék körül mozgott.

Emiatt még az egyik legoptimistább gazdasági elemző is kizártnak tartja, hogy a 2022-re tervezett 5,5 százalékos növekedési célt Kína elérheti. Stephen Roach közgazdász szerint már annak is örülhetnek, ha elérik a 4 százalékos növekedést.

"Úgy gondolom, hogy Kína óriási nyomással néz szembe"

- mondta Roach, a Morgan Stanley volt ázsiai elnöke, aki jelenleg a Yale Egyetem vezető munkatársa.

Kína 2020 első negyedéve óta a legsúlyosabb koronavírus-járvánnyal küzd, a tömeges lezárások miatt a gazdaság szenved. A beérkező adatok nagyon kedvezőtlen képet festenek, a beszerzésimenedzser-index adatok a 2020 eleji állapotot idézik.

Zsoldos Ákos, a gazdasági portál makrogazdasági elemzője szerint már a kiskereskedelmi adatokon is látszik a gazdasági teljesítmény romlása. - 2020, tehát koronavírus válság megjelenése óta nem láttunk hasonló gazdasági károkat - mondta az elemző.

"A szolgáltató szektor sokkal nagyobb mértékben szenved, mint az ipar, ahol próbálják lazábban kezelni a járványügyi intézkedéseket"

- jelezte Zsoldos Ákos, aki példaként említette: a buborék üzemmódot különböző termelőegységeknek megengedik, tehát, ha meg tudják oldani, hogy a dolgozók ne érintkezzenek másokkal, akkor dolgozhatnak. Az ipari vállalatok arról számoltak be, hogy így a kapacitásukat 50-60 százalékon tudják tartani, ami sokkal több, mint amire a korábbi járványüzemmód képes volt. A szolgáltató szektor azonban Sanghajban és Pekingben nagyon szenved, gyakorlatilag be vannak zárva az éttermek, a mozik és szórakozóhelyek is.

Azt már Kínában is felismerték a döntéshozók, hogy ha most is úgy zárnak le mindent, mint korábban, akkor az óriási károkat okoz a gazdaságnak. Egyre több külföldi beruházó jelzi azt, hogy nem szívesen megy Kínába, ha ezek a karaténszabályok megmaradnak. Az elemző szerint például az autóiparban a beszállítói láncokon, az elektronikai eszközök gyártásánál már régóta a világpiacon is érezhető a Kínai gazdasági visszaesés, de jelen pillanatban úgy néz ki: elsősorban Kínában csapódik le ennek a hatásnak. A pekingi vezetők már nemcsak a lakosságon, hanem a világ irányítóin is érzik a politikai és gazdasági nyomást amiatt, hogy enyhítsenek a karanténszabályokon.

Zsoldos Ákos szerint a kommunista ország vezetőinek azt is figyelembe kell venni, hogy az egészségügyi kockázatok óriásiak, hiszen bár Kínában a fiatalabbak körében az átoltottság magas, az időseknél alacsony, és a kínai vakcinák sem annyira hatékonyak, mint a nyugati vakcinák.

