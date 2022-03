Romániában nemzetközi hadgyakorlat kezdődött, a Frontex pedig határrendészeket küld

A Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu támaszponton a román védelmi miniszterrel közösen tartott sajtóértekezleten Kajsa Ollongren rámutatott: a közös hadgyakorlat a NATO egységét fejezi ki és azt az eltökéltséget, hogy a szövetség megvédi területe minden négyzetcentiméterét.

"Jelenlétünk itt, Románia keleti határán az aggodalmat is tükrözi, hiszen Románia határa a mi határunk, a NATO határa" - jelentette ki a holland védelmi miniszter Oroszország Ukrajna ellen indított háborújára utalva.

Vasile Dincu román védelmi miniszter szerint a romániai Milhail Kogalniceanu támaszpont ma a NATO egységét és szolidaritását jelképezi, hiszen ott holland, amerikai, francia, belga, portugál, olasz, német katonák vesznek részt a román bajtársaikkal együtt a közös gyakorlatokban, a légtérvédelmi járőrözésben vagy a NATO Reagáló Erőiben,

egy határozott elrettentő üzenetet közvetítve.

Románia lőszert, katonai felszerelést küldött Ukrajnának, a bukaresti kormány mindent megtesz a háború elől menekülők támogatása érdekében és megkezdte egy humanitárius logisztikai központ kialakítását az Európai Bizottság támogatásával - sorolta Dincu.

"Ha Moszkvát nem állítják meg, veszélybe kerül a keleti szomszédság országainak stabilitása. Az Európai Uniónak ezért többet kell tennie ezen országok ellenálló képességének javítása érdekében - vélekedett a román védelmi miniszter.

A március 24-ig tartó, dobrudzsai helyszíneken (Romániának a Duna és a Fekete-tenger által határolt keleti térségében) rendezett Rapid Falcon 22 hadgyakorlaton a román hadsereg egy ejtőernyős zászlóalja, illetve egy gépkocsizó dandárja, valamint amerikai és román helikopterek vesznek részt. Orosz figyelmeztetés Igor Konsenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője arra figyelmeztette a szomszédos országokat, hogy ha repülőtér-hálózatukat olyan ukrán katonai repülőgépek rendelkezésére bocsátják, amelyeket bevetnek az orosz fegyveres erők ellen, az ezeknek az államoknak a fegyveres konfliktusban való részvételeként értékelhető. Utalt rá, hogy néhány ukrán harci gép korábban Romániába és más országokba menekült.

A Frontex erősítést küld Romániába

Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) az ukrán és a moldovai határ megfigyelésére és ellenőrzésére küld egységeket Romániába: a bukaresti hatóságok kérésére 150 német, cseh, osztrák, dán és finn határrendész utazik, továbbá 60 megfigyelő kamerát, 45 járművet, valamint légi megfigyelési eszközöket küldenek. Az akció a 12 uniós tagállamban zajló Terra 2022 művelet része, amelynek keretében a román-szerb határon is dolgoznak Frontex-határrendészek.

Ukrajnával 650, Moldovával 680 kilométernyi közös határszakasza van Romániának.

A román határrendőrség összegzése szerint az Ukrajna ellen Oroszország által indított háború kezdete óta vasárnap éjfélig több mint negyedmillió (261 ezer) ukrán állampolgár érkezett Romániába, közölük 182 ezer távozott az országból. A bukaresti belügyminisztérium közölte: hétfőig 3288 ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániában. Gázszállítás - amerikai LNG, akár Magyarországon át Európa felé is Kétségtelen, hogy az ukrajnai háború következményeit a román gazdaság is megérzi, de Romániának akkor sem kell nélkülöznie a gázt, ha Oroszország elzárja a csapot - idézte Nicolae Ciuca román kormányfő kijelentését a Digi24 hírtelevízió internetes oldala hétfőn. A politikus kifejtette: Románia gázszükséglete mintegy 20 százalékát fedezi orosz importból, amelyet a még idén megnyitandó, bolgár-görög interkonnektoron keresztül érkező gázmennyiséggel lehetne pótolni. Ciuca a görög kormányfővel Bukarestben találkozott, bolgár kollégájával telefonon egyeztetett és az a célkitűzésük, hogy júniusban megnyitják a görög-bolgár határon átvezető gázvezetéket, amelyen októbertől kezdődően, de legkésőbb az év vége felé elindulhat a gázszállítás. Szerinte ezzel megteremtődik a lehetőség arra, hogy Románia az Égei-tengeri Alexandrúpoli görög kikötővárosban működő terminálon keresztül kapjon amerikai cseppfolyósított földgázt. Hozzátette: a Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián áthaladó, úgynevezett BRUA gázvezetéken keresztül más európai országok is hozzáférnek majd ehhez az energiaforráshoz.

A NATO más tagállamaiban, így például Németországban, Lengyelországban, Észtországban is erősíti a jelenlétet, és a térségben manőverezik, a NATO-együttműködés jegyében, az amerikai haditengerészet USS Harry S. Truman repülőgéphordozó anyahajója.

After the #Russian Invasion of #Ukraine - ?? The USS Harry S Truman is on point to defend the Alliance.



Working closer than ever with @NATO to support the delivery of air patrols. #Ready #WeAreNATO @USNavy @USNavyEurope



Read More here ???https://t.co/ovGHJfKJqX pic.twitter.com/LCwxaN0PoV — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) March 6, 2022

Significant reinforcement requires significant aircraft.



French military units of the #NATO Response Force arrived in Romania via a #Ukrainian Antonov aircraft on Monday and Tuesday to reinforce NATO’s defensive posture in the eastern part of the Alliance. pic.twitter.com/QK3SB2pOGJ — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) March 7, 2022

.@RoyalAirForce ??F-35 jets have landed at Ämari Air Base, Estonia ??to support @NATO’s mission on the Eastern Flank of the Alliance. They will work with @usairforce ??and @Kon_Luchtmacht ?? 5th Gen fighters to secure Allied Airspace in the region#NATOhttps://t.co/HoVx04kwbf pic.twitter.com/l2pHnx2MWV — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 7, 2022

.@USArmy soldiers arrive in Germany, some of the 7,000 service members @SecDef ordered to deploy. The purpose of the deployment is to reassure @NATO allies, deter Russian aggression & be prepared to support other requirements in the region. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/hxi0d1SnQL — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) March 6, 2022

