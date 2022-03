Szakértő: benne van a pakliban, hogy egyszer csak elfogy a gáz Európában

Bár több oka van az extrém mértékű ármozgásnak, mindegyik visszavezethető az orosz gázellátással kapcsolatos bizonytalanságra – mondta Weinhardt Attila, aki szerint a legfőbb tényező az lehet, hogy a Jamal-Európa elnevezésű, Fehéroroszországon, Lengyelországon és Németországon át vezető gázvezetéknél már csak az elérhető tranzitkapacitásoknak a 20 százalékát foglalta le a Gazprom.

Mindez abba az irányba mutat, hogy

az oroszok kezdik jelentősen visszafogni az európai gázszállítást, ami a későbbiekben teljesen le is állhat

– jegyezte meg a Portfolio elemzője.

A Jamal-Európa a második legfontosabb orosz gázszállítási csatorna, aminek évi 33 milliárd köbméteres a kapacitása. Összehasonlításképpen az Északi Áramlat-1 jelenleg üzemben lévő vezetékpárja évi 55 milliárd kapacitással bír, tehát előbbi is tekintélyesnek számít. A harmadik kifejezetten fontos útvonalon, az ukrán tranziton viszont a Gazprom azt jelezte, folytatja a gázszállítást. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy csak a második legfontabb vezeték további gázszállításával kapcsolatosan vannak komoly kérdőjelek – foglalta össze Weinhardt Attila.

A Portfolio munkatársa azt is hozzátette: hogy a gázáremelkedésben szintén fontos tényező, hogy a britek kitiltották az összes orosz felségjelzésű vagy feltehetően orosz hátterű hajót – de az Európai Unió is készülhet hasonlókra –, így a cseppfolyós földgázt szállító, úgynevezett LNG-tankerek közül négy már vissza is fordult, illetve megváltoztatta az útirányát, miután nem tudnak kikötni. Vagyis ezáltal az orosz LNG-export technikailag ellehetetlenül.

Weinhardt Attila szerint

„sajnos abszolúte benne van a pakliban”, hogy egyszer csak elfogy a gáz Európában,

hiszen az elmúlt napok során számos olyan fejleményre kerül már sor, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk. Oroszország és az Európai Unió között kölcsönös függőség van a gáz- és olajfelhasználás terén is, Európa sérülékenysége azonban kifejezetten jelentős ezeken a területeken, hiszen az uniós gázfelhasználás nagyjából 40 százalékát orosz források teszik ki – mondta az elemző, arra is emlékeztetve, hogy bár jelentős lenne az igény a gázpiacon, hónapok óta csak a kötelező minimumot teljesítik az oroszok, és az extrém magas gázárak mellett sem jelentkeznek többletkínálattal a piacokon, és a napi, heti és havi kapacitásaukcióktól rendre távol marad a Gazprom.

