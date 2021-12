Lengyelország 21 éve példátlan húzásra készül az Európai Unióban

Lengyelország igazságügyi minisztere szerint az országnak fel kellene függesztenie az uniós költségvetésbe történő befizetéseit, és meg kellene vétóznia az európai politikákat, ha Brüsszel csökkenti a Varsónak szánt pénzeket, és fokozza a jogállamiságért folytatott harcot.

Az EU Monitor főszerkesztője úgy látja, most mindenki emeli a tétet a vitában, és megpróbálja a másik gyenge pontját megtalálni ebben a játékban. Gyévai Zoltán szerint a lengyelek esetében ez a drasztikus lépés sem kizárható. Lengyelországot már az európai bírósági ítéletek végrehajtásának megtagadása miatt már most is sújtják pénzügyi büntetések. Ha Lengyelország emiatt felfüggeszti a befizetéseket, akkor az Európai Uniótól is annyival kevesebbet kap majd a kohéziós forrásokból, strukturális alapokból.

"A lengyelek erre mondják azt, hogy ha ez így lesz, akkor mi is emeljük a tétet, és meg fogunk vétózni mindent. Ha odáig eljutnánk, akkor egy olyan válság alakulna ki, amire legutoljára az Európai Unióban 2000-ben volt példa, akkor Ausztriát próbálta az akkor még 14 partnerország elszigetelni" – emlékeztetett a szakértő. Mint felidézte, abban az esetben a Jörg Haider vezette a Szabadságpárt kormányra kerülése miatt voltak uniós szankciók.

"Ma már ez nem is esemény, de akkor drámai hatást váltott ki, hogy a 14 tagállam megpróbálta Ausztriát partvonalra szorítani. Nem működött, mert Ausztria fontos döntésekben nem vett részt, vagy pedig éppen vétózott" – mondta Gyévai Zoltán.

Az EU Monitor főszerkesztője ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Varsó esetleges vétózása nem csak Brüsszelnek jelentene gondot, hanem a magyar kormánynak is, hiszen Magyarországnak is vannak érdekei, és ha a lengyelek mindent megvétóznak, az adott esetben magyar érdeket is sérthet.

"Nyilván vigyázni fognak arra, hogy ez ne történjék meg, csak ez nem Brüsszel kérdése, ez az Európai Unió kérdése. Az Európai Unió mi vagyunk, tehát ha Lengyelország beáll a vétózásra, az bizony magyar érdekeket is sérthet" – emelte ki Gyévai Zoltán.

Nyitókép: MTI/PAP/Jakub Kaminski