Kötelező oltás: Ausztria februárban léphet, máshol addig sem várnak – körkép

Első európai országként Ausztriában tehetik általánosan kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást 2022. február 1-től. A szigorítások mellett Bécs azt is fontolóra vette, hogy pénzbüntetéssel sújtsa azokat, akik megtagadják a Covid elleni vakcina felvételét. Ausztriában – Nyugat-Európához képest – viszonylag alacsony a beoltottsági arány: a lakosság alig 67 százaléka van teljesen beoltva. Összehasonlításul, ez a szám Magyarországon mindössze mintegy 62 százalék.

New York város polgármestere a hét elején tett szokatlan bejelentést az NBC műsorában. „Itt, New Yorkban úgy döntöttünk, hogy megelőző csapást mérünk a koronavírusra, valami valóban merész dolgot tegyünk a Covid-19 terjedése és a mindannyiunkat fenyegető veszélyek megállítására. Bejelentem tehát, az egészségügyi biztosunk megbízást kapott arra, hogy december 27-től elrendelje, hogy a magántulajdonban lévő vállalatok és üzletek kötelezzék az alkalmazottjaikat a koronavírus elleni védőoltás felvételére” – fogalmazott Bill de Blasio. Az év végén egyébként leköszönő polgármester elmondta továbbá azt is, hogy a rendelkezés értelmében az 5 és 14 éves korosztály tagjainak is legalább egy adag oltást kell felvenniük december 14-ig, hogy étterem bemehessenek és a tanórákon kívül közös iskolai foglalkozásokon, mint például sport-, zene- és táncórákon részt vehessenek.

A Justin Trudeau vezette kanadai liberális kormány augusztus közepén jelentette be, hogy szeptembertől minden közalkalmazottnak és számos más munkavállalónak kötelező lesz a Covid elleni védőoltás. Egyébként egyes szektorokban, leginkább az egészségügyben a világ számos országában jelenleg is kötelező a védőoltás.

Az oltással nem rendelkező szlovákok nem léphetnek be a szállodákba, éttermekbe, fodrászatokban és más nem alapvető fontosságú üzlethelyiségekbe, valamint nem vehetnek részt nyilvános eseményen –

még akkor sem, ha negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.

Eduard Heger miniszterelnök az időseknek kötelezővé tenné az oltást.

Nincs egyetértés, azonban a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételéről az Andrej Babis ügyvezető cseh kormányfő vezette leköszönő, illetve a Petr Fiala kinevezett kormányfő most formálódó kabinetje közölt. Marian Jurecka, a jövőbeni kormány alelnöke azonnal jelezte: a 60 év felettiek kötelező oltását mindenképpen eltörlik majd.

Egyre több vezető politikus csatlakozik Németországban az új típusú koronavírus okozta betegség elleni védőoltás kötelezővé tételét sürgetők táborához. November végén Baden-Württemberg zöldpárti és Bajorország keresztényszociális miniszterelnöke közösen foglalt állást a kötelezettség mellett.

Belgiumban is felvetődött a kötelező vakcina, de sokan már ennek felvetésére utcára vonultak, hogy tiltakozzanak ellene. A francia kormány december 31-ére halasztotta az Antillákon a koronavírus-járvány elleni oltási kötelezettséget az egészségügyi dolgozók és a tűzoltók számára, miután az intézkedéssel szembeni tiltakozásokból kinőtt általános szociális mozgalom zavargásokká fajult.

Lettországban is felvetődött a kötelező oltás szükségessége, de a balti állam vezetői egyelőre korainak tartják az erről való nyilatkozatokat. November elején azt nyilatkozta az orosz parlamenti felsőház alkotmányjogi bizottságának elnöke, hogy nem ütközik az orosz alkotmányba a védőoltás kötelezővé tétele. Andrej Klisasz ugyanakkor megjegyezte, hogy a kötelező oltás bevezetése csak akkor lehetséges, ha erről külön szövetségi törvényt fogadnak el.

