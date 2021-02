Az olimpiát rendező Japán is megkezdi oltási programját

Hónapokkal maradt le máris számos országtól oltási programjának megkezdésével Japán: a távol-keleti ország, amely bő öt hónap múlva olimpiát rendez, vasárnap engedélyezte a Pfizer oltásának használatát az országban. A késlekedés oka az volt, hogy a távol-keleti állam saját klinikai teszteket is végzett a vakcinával, amelynek hatékonyságáról és biztonságosságáról az eredetileg a Pfizer által közölt adatoknak megfelelő eredményeket kaptak maguk is. Ezt pénteken jelentették be, írja az Abcnews.

A Pfizer vakcináját december óta számos országban használják már, ez az a védőoltás, amellyel megkezdődött az immunizálás a koronavírussal szemben Nagy-Britanniában.

Az egészségüggyel kezdik

A tervek szerint szerdától oltanak a japánok a vakcinával. Az elsők közt 20 ezer, az egészségügy frontvonalában dolgozó szakember immunizálása a terv. Őket további 3,7 millió egészségügyi dolgozó követi majd, az idősek oltását pedig áprilisban kezdik meg. A tervek szerint júniusban nyílik majd meg a lehetőség az ország valamennyi lakosa számára arra, hogy beoltassa magát.

Bár lassúnak tűnik a japán engedélyeztetés, az valójában gyors, legalábbis akkor, ha az országban bevettnek számító engedélyeztetési procedúrát vesszük figyelembe, ami átlagosan egy évig szokott tartani. Azért is szükség volt arra, hogy a szigetországban is teszteljék az oltást, mert Japánban az oltásszkeptikus hangok igen erősek: igaz, kétséges értékűvé teszi ezek eredményét az a tény, hogy

mindössze 160 ember bevonásával végezték azokat,

miközben a Pfizer tavaly hónapokon át tesztelte 40 ezer ember bevonásával a szert.

Várniuk kell még a vakcinákra

Az oltási program előrehaladott mivoltának kulcsszerepe lehet az olimpia megtartásában: az ország nagy mennyiségben biztosított be magának három gyártótól oltást:

144 millió adag Pfizer,

120 millió adag AstraZeneca

és nagyjából 50 millió adag Moderna gyártotta oltást várnak idén.

Ezzel már a teljes népesség immunizációja lehetséges. Tény ugyanakkor, hogy a Moderna még nem kért engedélyt Japántól oltásának használatára, és az AstraZeneca is csak nemrég tette meg ezt, így ezekre a vakcinákra még várni kell.

Nehéz helyzetű szervezők

Japánban eddig több mint 416 ezren kapták el az új koronavírust, az áldozatok száma megközelíti a hétezret. A fertőzésszám épp leszálló ágban van az országban, ahol január közepén volt olyan nap, amikor a hétezer főt is átlépte a napi új esetek száma.

Az olimpiát rendező országnak azzal is meg kell birkóznia, hogy időről időre felrebben a hír, miszerint nem lehet biztonságos keretek közt megtartani majd a játékokat, így azokat törölni lenne szükséges. Ezt eddig minden alkalommal cáfolta a szervezőbizottság, nyilatkozataik szerint július 23-án el fog kezdődni Tokióban a 2020-ról az idei évre halasztott ötkarikás megmérettetés, melyet szakértők szerint ugyanakkor nem lenne okos döntés ugyanolyan körülmények közt, nézők tömege előtt megtartani, mint ahogy az általában történni szokott.

Nyitókép: MTI/AP/Szato Kiicsiro