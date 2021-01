Megoldottnak látja Brüsszel a vakcina "szöveges matekfeladatát"

Az európai szintű vakcinaportfólió alapján – tehát a jelenlegi adottságok és lekötött mennyiségek tükrében – a második negyedév végééig, vagyis nyár közepéig az unió teljes lakosságát be lehetne oldani, legalábbis a Brüsszeli hangok szerint – mondta az InfoRádiónak Gyévai Zoltán. Véleménye szerint nem véletlen, hogy az Európai Bizottság javaslata alapján a tagországok rábólintottak az úgynevezett oltási prioritási sorrendre is, hiszen tisztában voltak azzal, hogy nem lesz meg a szükséges vakcinamennyiség, hogy mindenkit beoltsanak rohamtempóban, egy–két hónap leforgása alatt.

A mintegy 450 millió lakosú Európai Unió ez idáig

hat vakcinagyártóval kötött megállapodást, összesen 2,3 milliárd dózis leszállítására,

azonban ezek közül eddig csak kettő, a Pfizer–BioNTech illetve a Moderna kapta meg a forgalmazási engedélyt; ők 760 millió adag oltóanyagot biztosítanának. Amennyiben a kérelmét már benyújtó AstraZeneca is zöld utat kap Brüsszeltől, az újabb 400 millió vakcinát jelentene. A fennmaradó három gyártó esetében pedig még várat magára az engedélyeztetési kérelem. Mindeközben viszont kettő újabb – kisebb – céggel is lezárultak a tárgyalások, ám szerződéskötésre még nem került sor.

Vagyis lassan már nyolc vállalat lesz érdekelt az európai uniós portfólióban, összegezte Gyévai Zoltán, aki szerint egy olyan projektről van szó, amelyben

egyértelműen kimutatható az Európai Unió hozzáadott értéke,

és nem véletlen, hogy Magyarország is részt vett mindebben, hiszen így lehetett biztosítani, hogy méltányos áron, ha nem is ez volt az elsődleges, gyorsan és a többi tagállammal megegyező időben hozzájussanak a magyarok is az oltóanyaghoz.

Ugyanakkor felmerül egy kollektív felelősségi kérdés is

– tette hozzá végezetül a szakember –, miszerint meg lehetett-e volna oldani – az adott gyártási kapacitások mellett – az EU egészének gyorsabb beoltását. Csak a megállapodáson kívüli gyártókkal lehet tárgyalni "Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására ugyanazoktól a laboratóriumoktól" - hangsúlyozta a napokban Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos az uniós tagállamok egészségügyi minisztereinek informális videókonferenciáját követően. Hozzátette: megérti a nemzeti szintű nyomást és a polgárok aggodalmát, azonban az egyéni megállapodások aláássák az oltóanyag-ellátásra vonatkozó, közös európai, ez idáig jó eredményeket mutató megközelítést. Azt is sürgette, hogy a tagországok szerezzenek be minden szükséges eszközt az oltási stratégia gördülékeny megvalósítására. "Ami életeket ment, az nem az oltóanyag, hanem a beoltás" - emelte ki a brüsszeli bizottsági tag. Orbán Viktor korábban arról beszélt , hogy a kormány tárgyal kínai, orosz, izraeli partnerekkel vakcinák beszerzéséről, amit azzal indokolt, hogy "a végső győzelem neve vakcina, erre nem várni, hanem inkább szerezni kell, le kell csapni, mert az EU lassú. (...) Látom a vitákat az EU-ban, én is jobban szeretem, ha ilyenkor nem várni kell, hanem cselekedni." A csütörtöki Kormányinfón kiderült , a több kínai gyártó közül eggyel, a Sinopharmmal tárgyalnak, összejöhet a nagy mennyiségű vakcinabeszerzés.

Az Európai Bizottság ez idáig

az AstraZeneca (400 millió adag),

a Sanofi-GSK (300 millió adag),

a Johnson & Johnson - Janssen (400 millió adag),

a BioNTech-Pfizer (600 millió adag),

a CureVac (405 millió adag) és

a Moderna (160 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket.

Lezárta továbbá

a Novavax (100 millió adag), valamint

a Valneva (30 millió adag) gyógyszeripari vállalatokkal folytatott, a koronavírus elleni lehetséges oltóanyaguk beszerzéséről szóló megbeszéléseket.

Összességében tehát Európa akár 2,5 milliárd adag oltóanyaghoz férhet hozzá.

