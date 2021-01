"Nem tesszük kötelezővé az oltást" - bejelentések a Kormányinfón percről percre

2021.01.14. 11:16

"Brüsszel hibájából" vagyunk lemaradva a vakcinációban a külügy szerint. Szerzünk-e be vakcinát külön úton, kezdeményezte-e ezt Magyarország az EU-ban?

Gulyás Gergely: az EU tagjaiként kénytelenek voltunk elfogadni a szabályokat. Időben csak később vehetünk vakcinát. A németek kötöttek le 30 millió vakcinát a közösség rosszallását kiváltva, de ettől még a szabály az szabály. Magyarország ezért fordul kelet felé. Közben drukkolunk az EU-nak. Az ár most másodlagos kérdés, mivel a zárás nagyon nagy kárt okoz most mindenkinek. Jellemző, hogy az AstraZeneca vakcináját a britek már engedélyezték, az EU meg még nem. De nem kívánunk most a leghangosabbak lenni, legyen az a bajor miniszterelnök.