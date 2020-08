Olaszország: a migrációs helyzetet csak nehezíti a járvány

Tarthatatlannak nevezte az egészségügyi és biztonsági helyzetet Lampedusán a migránsokkal teli hajók folyamatos érkezése miatt Salvatore Martello, a dél-olaszországi sziget polgármestere, aki ultimátumot adott a római kormánynak a helyzet megoldására.

Molnár Anna Olaszország-szakértő az InfoRádióban azt mondta, 2018-2019-ben már azt lehetett hinni, hogy a helyzetet sikerül kezelni - összesen 35 ezren érkeztek két év alatt -, de végül nem így lett.

"Ebben az évben eddig 14 ezer a szám, és bár ez jóval alacsonyabb, mint a 2015-ös hullám alkalmával, amikor 150-180 ezren érkeztek, de több, mint ami az előző években volt jellemző.

Az elmúlt két hétben ötezren jöttek,

és a korábbi líbiai útvonal helyett most Tunézia felől érkeznek egyre többen, több kisebb csónakkal" - részletezte, utalva arra is, hogy ilyentájt nyugodtabb a tenger, könnyebb rajta akár csónakkal is utazni.

Lampedusán van egy hot spot, ezt 100 főre tervezték, most nagyságrendileg 700-an tartózkodnak ott, az olasz hatóságok folyamatosan szállítják át az embereket Szicíliába, illetve más olasz területekre, de közben tart a járvány is.

"Az olaszok a tunéziai hatóságokkal tárgyalnak részben a visszatoloncolásról, de a helyzetet csak nehezíti a járvány" - mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Molnár Anna, aki mindennek tetejében még a jelentkező gazdasági visszaesésre is rámutat.

Hogy az érkezőknek karantén alá kell kerülni, azon a hatóságok folyamatosan dolgoznak, de ez folyamatosan feszültségeket szül,

az emberek szökni próbálnak.

Molnár Anna emlékeztetett rá, hogy 2019 novemberében az EU öt tagállama - Olaszország, Franciaország, Málta, Németország és Finnország - megállapodott a migránsok egy részének elosztásában, azonban a folyamat a járványhelyzetben elakadt. A német külügy mindenesetre már jelezte, a problémával nem szabad Olaszországot egyedül hagyni. Karantén a hajón Kétszázötven migránst helyeztek kéthetes karanténba a Lampedusa közelében tartózkodó Azzurra nevű hajón kedden - közölte az olasz média.



A hajó a sziget befogadóközpontját hivatott tehermentesíteni, ahol napok óta elviselhetetlen a zsúfoltság.

Nemrég migránsok százai hagyták el szicíliai szálláshelyeiket, ahol a karantént kellett volna eltölteniük, ami nagy aggodalmat keltett a helyiekben.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Francisco Gentico