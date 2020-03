Százezernél is több halálos áldozattól tart Amerikában az elnök tanácsadója

Több millió megbetegedés és akár 100-200 ezer közé eső halálozási szám is előfurdalhat Anthony Fauci, az amerikai Allergia és Fertőzőbetegségek Nemzeti Intézetének (NIAID) vezetője szerint, aki Donald Trump tanácsadója is - írta a Napi.hu. A szakember a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi esetszám - ekkor mintegy 124 ezer megbetegedést, és több mint 2200 halottat tartottak nyilván - sokszorosára számítanak.

Elmondta azt is, hogy csak akkor lazítana a korlátozásokon az erre alkalmas helyeken, ha megfelelő tesztelési kapacitásuk lesz, hogy mindenhol a lehető legjobban nyomon követhessék a járvány alakulását.

Fauci arról is beszélt, hogy Donald Trump elnök csak egy nagyon intenzív egyeztetés végén döntött úgy végül, hogy nem helyezi karantén alá New York, New Jersey és Connecticut államokat - csak ebből a három államból 66 ezret jelentettek.

Szerinte még nem annyira súlyos a helyzet, hogy ilyen drasztikus lépésre legyen szükség, a jelen helyzetben ugyanis

a komplett államokat érintő karantén súlyos morálproblémához is vezethetne a lakosságnál,

és jelenleg inkább az utazások korlátozásával próbálják elérni a céljukat.

Nyitókép: Forrás: MTI/EPA/Pool/Yuri Gripas