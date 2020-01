Áramszünet, szükségállapot és a bolygó napi melegrekordja is sújtja Ausztráliát

Sydneyben a hőmérséklet 48 Celsius-fok körül alakult, és például szombaton este nyolc órára is csak 38 fokra hűlt le a levegő.

A jelentések szerint a forróság mellett egyes területeken 80 kilométer/órás szél is volt, ami az eddigieknél is gyorsabbá tette a lángok terjedését.

A tűz miatt Victoria és Új-Dél-Wales államban szükségállapotot rendeltek el. Scott Morrison kormányfő 3000 tartalékos mozgósítását jelentette be. Ilyen lépésre most először került sor az ország történetében.

Eközben a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy Ausztrália legnépesebb - 8 milliós lélekszámú - Új-Dél-Walesben államában és legnagyobb városában, Sydneyben áramszünetek várhatók, miután a tűzben két transzformátorállomás is leégett. Twitter-üzenetében az állam energiaügyi minisztere felszólította a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást.

Egy férfi Melbournben arról beszélt, a parkban sétálva egy órát olyan érzése volt, mintha elszívott volna 10-15 szál cigarettát. Életének elmúlt 50 évében nem emlékszik ilyen szárasságra, arra, hogy ilyen hosszú időn keresztül ne essen az esső. A klímaváltozás itt zajlik a szemünk előtt – magyarázta a melborune-i férfi az egyik füstös belvárosi utcában nyilatkozva.

Az ausztrál kormány 1,4 milliárd dollárt szán a bozóttüzek okozta károk helyreállítására - jelentette be Scott Morrison kormányfő hétfőn Sydneyben.

Az ausztrál kormány első körben 1,4 milliárd dollárt szán a bozóttüzek okozta károk helyreállítására - jelentette be Scott Morrison kormányfő hétfőn Sydneyben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bozóttüzeket még valószínűleg hónapokig nem sikerül eloltani.

A bejelentéssel egy időben a hatóságok arról számoltak be, hogy Új-Dél-Wales államban további két ember eltűnt. Az előrejelzések szerint eső és hűvösebb időjárás várható, ami segíti majd a tűzoltók munkáját, azonban még a héten ismét visszatér a hőség.

Az ottani állapotokról egy nő közölt fotókat a Twitteren. A képek szerint fátyolos, sárga fénybe borult a város, a szabadban ködös időt és füstszagot lehet tapasztalni.

Auckland at 3:45pm today. This is no filter and with colour correction off. Australia is 2000km away. pic.twitter.com/57C5etBkkA