A krízishelyzet miatt már a magyar követség sem fogad senkit Canberrában

Magyarország canberrai nagykövetségének nincs tudomása Ausztráliában bajbajutott magyar állampolgárokról, válaszolta az InfoRádió kérdésre a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint az ausztrál főváros levegője egészségtelen a hónapok óta pusztító erdőtüzek füstje miatt, ezért az ottani nagykövetségen szünetel a személyes ügyfélszolgálat. A rászorulók a Sydney-ben és Melbourne-ben működő konzuli irodákhoz fordulhatnak.

A minisztérium azt kéri mindenkitől, hogy csak halaszthatatlanul indokolt esetben utazzon az erdőtüzek által érintett ausztrál államokba: Victoriába és Új-Dél-Walesbe, mert a bozót több mint kétszáz helyen ég, az utakat lezárták a telefonvonalak pedig nem működnek.

"Most az a fontos, hogy az emberek biztonságos helyre kerüljenek, mert a helyzet sokkal veszélyesebb lesz 24 órán belül, és ha valaki ilyen körülmények között útnak indul, nagy veszélynek teszi ki magát és esetleg másokat is. Ezért az evakuálás hihetetlenül fontos” – nyilatkozta Scott Morrison ausztrál miniszterelnök.

A szigetországban a szeptemberben kezdődött bozóttüzek miatt legkevesebb 20 ember meghalt, több tucatnyian eltűntek, becslések szerint 500 millió állat elpusztult és több mint 1300 otthon lett a tűz martaléka.

Még a városi emberek hétköznapjait is a bozóttüzek határozzák meg Ausztráliában, fogalmazott az InfoRádiónak Korányi Balázs, a Reuters tudósítója, aki az elmúlt heteket Sydeny-ben töltötte.

– vázolta a helyzetet, hozzátéve: pár hete úgy nézett ki, hogy a tűz a nagyvárost is eléri, emiatt ezek pakoltak össze, menekülésre készen, ez azonban végül nem következett be, mert a széljárás megfordult. Ugyanakkor sokan azóta is becsomagolva várják a riasztást, ha indulni kell. A tűzjelző appot a legtöbben letöltötték, mindenki „ugrásra kész”.

Az előrejelzések szerint a hétvégén 35-40 Celsius-fok várható és erős szél, tökéletes feltételeket biztosítva a tüzek terjedésének. A Sydney körüli erdők rendkívül ki vannak száradva, sok helyütt itatókat helyeztek ki az állatoknak, mert elfogyott a természetes víz, nincs mit inniuk.

– mondta Korányi Balázs.

Az országban óriási indulatok feszülnek egymásnak ebben a krízishelyzetben, amit a Reuters munkatársa szerint érdemes különválasztani. Nyilvánvalóan a tűzoltóság, amely alapvetően önkéntességre épül, megtesz mindent, de arra nincs felkészülve, hogy 2-3-4 hónapon keresztül dolgozzon. Az pedig, hogy közben a miniszterelnök elment nyaralni Hawaii-ra, csak tovább gerjesztette az indulatokat.

Ugyan bozóttüzek Ausztráliában mindig is voltak, a mostani eset kapcsán a klímaváltozás témája is felerősödött, berobbant és már a mindennapi politikai diszkurzust is nagyban meghatározza.

Korányi Balázs végezetül arra is emlékeztetett: Ausztrália a világ egyik leggazdagabb országa, amely gazdaságra a természeti kincsei révén tett szert. Szenet, vasércet bányásznak, olajat termelnek, „ezer milliárd tonnaszámra” adják el mindenfelé, ami rendkívül ellentmondásos helyzetet teremt, hiszen miközben órási nyertessé vált, hatalmas természeti károsítást is okozott.

A Choules hadihajó mentőcsónakja több menetben szállította a hajóra Mallacoota város lakosait, házi kedvenceikkel és személyes tárgyaikkal együtt. A Victoria állambeli város több lakosa szilveszterkor ugyanis a tengerpartra menekült a lángok elől. „Délután ezer embert kell kimenekíteni az övezetből” – közölte Scott Morrison miniszterelnök.

A szeptemberben kezdődött bozóttüzek miatt legkevesebb 20 ember halt meg, többtucatnyian eltűntek, és több mint 1800 ház lett a lángok martaléka. Akkora terület égett le, mint Belgium kétszerese.

A Himawari 8 műhold fotóiból készült animáció az Új-Dél-Wales területéről emelkedő vörös füstről:

Here's an animation of images from the Himawari 8 Satellite where you can see red smoke rising from the area of NSW. These fires are massive enough to be seen from synchronous orbit. pic.twitter.com/Mir4VC9oUM