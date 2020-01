Műholdfelvételek segítségével a NASA szakemberei december vége óta tanulmányozzák az Ausztráliából terjedő füst és aeroszolok terjedését.

Január 8-áig a füst már félúton járt a Föld körül, elsodródott Dél-Amerika felett, ahol ködös égboltot és színes naplementéket, napfelkeltéket idézett elő - olvasható a NASA Goddard Központjának közleményében.

