Szakértő: ne zárjuk ki a meglepetést a May-utódlás ügyében!

A folyamatok és friss adatok ismeretében nem nagyon valószínű, hogy nem Boris Johnson lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke - mondta el az InfoRádióban Szabó Barnabás, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója.

"De azért arra emlékeztetnék, hogy

a korábbi, Konzervatív Párton belüli versengésekben van egy olyan tendencia, hogy a meglepetésjelölt kerül ki győztesen"

- tette hozzá, és szerinte ilyen volt kicsit Theresa May, de még Margaret Thatcher is, ezért nem lehet kizárni a meglepetést most sem.

A két legesélyesebb jelölt, Boris Johnson, illetve Jeremy Hunt közben folyamatosan stílust vált, előbbi egyre puhább, utóbbi egyre keményebb hangot üt meg. Erre reagálva Szabó Barnabás úgy vélekedett, utóbbinak "muszáj is", mivel alapvetően most a párttagságot kell meggyőzni, amely egyértelműen kilépéspárti - kérdés, hogy alkuval vagy alku nélkül. Mint emlékeztetett:

Hunt a népszavazás előtt az EU-ban maradás mellett állt, "azóta többször megpróbált átalakulni egy olyan jelöltté, aki hitelesen tudja képviselni a kilépést is,

el kellett mennie markánsabb, agresszívabb irányba az EU-val kapcsolatban".

Most szerinte mindkét jelölt igyekszik úgy feltűnni, hogy képes a megválasztása után visszamenni az EU-hoz és jobb feltételeket kitárgyalni a kilépéshez, de ennek az EU hozzáállása alapján semmi alapja nincs, az október 31-ei kilépést lehetetlennek tűnik még egyszer kitolni; legfeljebb az ír határkérdésben lehet újat mondani.

Szerinte

ironikus fordulat lehet, ha a végén mégis a Theresa May által kitárgyalt feltételrendszerrel lép ki az EU-ból Nagy-Britannia, ugyanis azt a csomagot a brit parlament alsóháza háromszor is elutasította.

Theresa Maytől mindazonáltal nem csak azért akart megszabadulni a Konzervatív Párt, mert rosszul vezette a tárgyalásokat, hanem mert a "belső dinamika" miatt mennie kellett, a gorduszi csomót nem tudta átvágni. "Ettől függetlenül lehet, hogy az új vezetőnek ugyanazok a módszerek maradnak" - tette hozzá Szabó Barnabás.

