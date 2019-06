Az uniós vezetők kezdik elveszíteni a türelmüket a brexit miatt

Tisztult a köd Albionban – immár csak két jelölt maradt és az ellentmondásos Boris Johnson volt külügyminiszterrel a tárca jelenlegi ura, a mérsékeltebbnek tartott Jeremy Hunt mérkőzhet meg a konzervatív párt vezetői posztjáért.

Mindezt azt is jelenti, hogy július végére lesz új brit miniszterelnök, aki megpróbálkozhat azzal, hogy az uniós tagállamokkal kötött megállapodás alapján vezesse ki hazáját az EU-ból.

Csakhogy hiába mondja Hunt és most már Johnson is, hogy lehet még alkudozni, amikor Brüsszel közölte: a távozó May miniszterelnökkel kötött alku a végleges, benne a brit konzervatív oldalon gyűlölt ír határgaranciával. Ha ezt nem fogadtatja el az új kormányfő a parlamenttel, akkor

marad az unióból való "kaotikus kibukás"

október végén.

Ezt az opciót most az ügyben potenciálisan nagy károkat szenvedő Írország miniszterelnöke is megerősítette. Leo Varadkar azt mondta: az uniós vezetők kezdik elveszíteni a türelmüket és sem hosszabbításba nem mennek bele a brexit-folyamatban, sem a válási egyezmény módosításába.

Az uniós államok eddig kétszer tolták hátrább a határidőt a britek számára, hogy azok dönteni tudjanak, milyen módon akarnak kilépni. A westminsteri parlamentben azonban patthelyzet alakult ki a radikális szakítást és vámolás bevezetését jelentő kemény brexit és a fokozatos átmenettel és kereskedelmi alkuval végződő megállapodásos változat hívei között.

"Nekem végtelen a türelmem, de egyes kollégáim már elvesztették, és őszintén,

nagyon ellenséges a hangulat a további hosszabbítás kérdésében"

– mondta Varadkar, aztán pontosított: hosszabbítás akkor lehetséges, ha a britek általános választást vagy második népszavazást tartanak.

Erre a brit euroszkeptikusok viszont azt kiálthatják, hogy Brüsszel még mindig azon mesterkedik, hogy megbéklyózza Nagy-Britanniát és az unióban vagy ahhoz közel tartsa. Az esetleges népszavazáson ugyan nem biztos, hogy egyértelmű eredmény születne, de a választásokon esélyes lenne a brit Munkáspárt, amely vámúniót akar az EU-val. A konzervatív párt kemény magja szerint ez gyarmati függőség lenne, a britek nem tudnának önálló kereskedelmi alkukat kötni a világban.

Közben az EU-s vezetők üzentek a kormányfői posztra esélyes Boris Johnsonnak is. "Ha őt választják meg, May egyezménye alapján beszélhet velünk" – mondta Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök. Johnson egyik ötlete, hogy Nagy-Britanniát hagyják kilépni, de az ír határgaranciát kiveszik a válási egyezményből, mert "ezzel az átmeneti időszakban lehet foglalkozni".

Backstop, azaz határgarancia nélkül nincs kilépési egyezmény

és nincs átmeneti időszak – mondta erre az ír kormányfő. Mark Rutte holland miniszterelnök ehhez hozzátette: "miért akarnák a britek korlátozni a határgarancia érvényességét? Ez azt jelentené, hogy néhány éven belül vége lenne az északír erőszaknak véget vető Nagypénteki Egyezménynek" – adta értésre, miért ragaszkodnak Európában az ír határgaranciához.

Közben az Angol Központi Bank változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat – részben a no-deal brexit miatti gazdasági kilátások okán. A brit cégek ugyanis a rendezetlen kilépésre készülve folytatják készleteik felhalmozását. A rendezetlen brexit és nemzetközi kereskedelmi viták miatt a bank így

0 százalékos brit növekedéssel számol

a második negyedévben és inkább nem nyúlt a kamatokhoz.

