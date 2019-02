Orosz-belga kémbotrány: házi őrizetben a belga katonai elhárítás vezetője

A férfit január végén felfüggesztették hivatalából a vizsgálat idejére, azóta házi őrizetben van. A gyanú szerint bizalmas információkat adott át a szerb társszolgálat egyik munkatársának, aki az ügyészség és az illetékes parlamenti bizottság feltételezése szerint kettős ügynökként az orosz hírszerzésnek is dolgozik. A vád szerint Vandenborre itkos iratokat is megsemmisített - írta a De Morgen című belga napilap.

A férfi tagadja az ellene megfogalmazott vádakat. Vandenborre 40 éve a szakmában dolgozik, mintegy 90 kémelhárító tartozott az általa vezetett részleghez.

A történtekről az EUObserver brüsszeli hírportál is beszámolt, kiemelve, különösen nagy kockázatot jelent, hogy Brüsszelben van a székhelye az Európai Uniónak és a NATO-nak is.

