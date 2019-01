Újabb lépés a kereskedelmi háború lezárásához

300 milliárd dollár - ekkora összegre rúg azon kínai és amerikai termékek értéke, amelyekre a világgazdaság két óriása védővámot vetett ki 2018-ban. Ez mintegy 84 ezer milliárd forintnak felel meg, ami a magyar GDP több mint kétszerese. Ekkora összegből a XI. kerületbe tervezett szuperkórházból 562 darabot lehetne felépíteni.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt írta közösségi oldalán: „a pénzügyminisztérium sok milliárd dollárt zsebelt be a vámokból, amiket Kínára és más olyan országokra” vetettek ki, „amelyek eddig nem bántak tisztességesen” az Egyesült Államokkal.

The United States Treasury has taken in MANY billions of dollars from the Tariffs we are charging China and other countries that have not treated us fairly. In the meantime we are doing well in various Trade Negotiations currently going on. At some point this had to be done!