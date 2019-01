Új adatokat is közölt Magyarországról a Világbank

A lefelé módosított tavalyi GDP-növekedési becsléséhez képest a világgazdasági növekedés további lassulását jelzi a Világbank legfrissebb prognózisában a világkereskedelmi forgalom és az ipari termelés csökkenésére, a kereskedelmi feszültségek éleződésére, valamint a fejlődő térségekben jelentkező pénzügyi turbulenciákra hivatkozva.

A Világbank a most publikált "Global Economic Prospects" kiadványában

"2018 elején még teljes gőzzel működött a világgazdaság, az év folyamán azonban az aktivitás fokozatosan veszített lendületéből és az idővel egyre nagyobb buktatókba ütközött" - kommentálta a prognózis megállapításait Kristalina Georgieva, a Világbank vezérigazgatója.

Magyarország: javuló tavalyi adatok, lassuló növekedés

Magyarország tavalyi GDP-növekedésére vonatkozó becslését a Világbank tovább javította. Júniusi prognózisában 0,3 százalékponttal 4,1 százalékra emelte a magyar gazdaság 2018-as növekedésére vonatkozó előrejelzését a tavaly januárban jelzetthez képest. Mostani prognózisában pedig újabb 0,5 százalékponttal 4,6 százalékra emelte meg a tavalyi magyar GDP-növekedésre vonatkozó becslését.

A globálisan lassuló növekedéssel szemben Magyarországon maradhat a magasabb ütemű növekedés - hangsúlyozta a jelentést értékelve a magyar Pénzügyminisztérium. Az idei, 2019-es magyarországi növekedési előrejelzésén a Világbank nem változtatott, továbbra is 3,2 százalékos GDP-növekedést vár. A 2020-as magyar GDP-növekedést viszont 2,8 százalékra teszi a nemzetközi szervezet prognózisa, 0,2 százalékponttal alacsonyabbra a júniusban jelzettnél.

A Világbank mostani dokumentumában adott ki első alkalommal előrejelzést a 2021-es növekedésre, amit Magyarország esetében 2,4 százalékra becsül.

A Pénzügyminisztérium szerint mérsékelt infláció és az alacsony kamatok továbbra is kedvezően hatnak a növekedésre; Az egyre bővülő fogyasztás és az erősödő piaci szolgáltatások, valamint a beruházási ráta folyamatos emelkedése továbbra is lendületben tartja a magyar gazdaságot. Ezek továbbra is biztosíthatják, hogy a 4 százalékot jelenleg jóval meghaladó növekedési szint a következő években is 4 százalék körül alakul.