Szökésben van a strasbourgi lövöldöző

A rendőrség a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekattként azonosította a strasbourgi lövöldözőt, akinek neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán. A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, hangsúlyozta, hogy a tettes indítéka egyelőre még nem ismert.

A francia vádhatóság terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot.

Christophe Castaner francia belügyminiszter elmondta, hogy három életet követelt a karácsonyi vásár közelében kirobbant lövöldözés - korábban négy halottról szóltak a hírek. További tizenkét ember sebesült meg, köztük hatan kritikus állapotban vannak.

#Strasbourg : The suspect in the Strasbourg shooting has reportedly been identified as 29-year-old Cherif C. - France 24 pic.twitter.com/6DAQMd7RJA

A tárcavezető bejelentette, hogy a történtek miatt magasabb terrorkészültségi szintet rendeltek el, megerősítik a határvédelmet és a karácsonyi vásárok körüli biztonsági intézkedéseket is, hogy elejét vegyék hasonló támadásoknak. Az elkövető két alkalommal is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel kedd este. Egyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor.

A támadó továbbra is szökésben van, a biztonsági erők 350 tagja kutat utána.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a fegyveres férfi "terrort hintett" Strasbourg három helyszínén is. Elmondta, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt terrorizmushoz nem köthető bűncselekmények miatt. Franciaországban és Németországban is elítélték korábban a gyanúsítottat, aki börtönben is volt. Francia sajtóértesülések szerint a lövöldözés elkövetőjét kedd reggel őrizetbe akarták venni.

BREAKING NEWS; Police are now trying to find 29-year-old Chekatt Chérif, who was already on their terrorist watch list. He has just killed 4 people at Christmas market in #Strasbourg France. pic.twitter.com/RZEq2wra3W