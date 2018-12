Strasbourgi lövöldözés: nem találják a merénylőt

Az állig felfegyverzett és pajzsokkal védett rendőrök - közöttük a RAID elitegység tagjai - géppisztollyal a kézben hatoltak be az Épinal utca házaiba. Egy nevének elhallgatását kérdő rendőri vezető megerősítette, hogy ellenőrzés folyik, semmi sem utal arra, hogy a keresett személy ott tartózkodna.

A rendőri művelet másfél órán át tartott. A rendőrség senkit sem vett őrizetbe, a keddi merénylet elkövetésével gyanúsított Chérif Chekatt továbbra is ismeretlen helyen tartózkodik.

A 29 éves férfi kedd este lövöldözni kezdett az elzászi nagyvárosban, három embert megölt és 13 másikat megsebesített, ötnek közülük az állapota súlyos. A lövöldözés után Chérif Chekatt taxival utazott Neudorf negyedbe. Tűzpárbajba keveredett a rendőrökkel, akik elveszítették a nyomát.

Armed police operation underway in #Strasbourg southern suburb of #Neudorf - just metres from where the suspect was last seen pic.twitter.com/hfxU7dwyHt