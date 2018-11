Tálas Péter: ez még nem jelent háborút

Orosz hadihajók nyitottak tüzet vasárnap az ukrán haditengerészet járműveire a Kercsi-szorosnál. A történtek miatt Petro Porosenko ukrán elnök 60 napos hadiállapot bevezetését javasolta. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ma rendkívüli ülésen tárgyalja meg a fejleményeket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, Tálas Péter szerint ez még nem jelent háborút.

"Azt gondolom,hogy az ukránok attól félnek, hogy ezzel egy újabb orosz támadás előkészületeit akarja jelezni Moszkva"

- mondta az InfoRádió reggeli műsorában a biztonságpolitikai szakértő.

Petro Porosenko ukrán elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország szárazföldi hadműveletekre is készül Ukrajna ellen, Tálas Péter azonban ezt nem, tartja valószínűnek. Mint a szakértő elmondta, eddig is voltak tűzszünetsértések, nem gondolja, hogy az oroszok más területen is elő fognak jönni ilyen eseményekkel.

Azt kell látni, hogy az Azovi-tengeri kérdés állandó probléma, amióta a Krímet annektálta Oroszország, illetve elkezdte megépíteni a Kercsi-szoroson átívelő hidat.

Az ukránoknak azért gond, mert az Azovi-tengeri városok gazdasága visszaesett, az oroszok pedig arra hivatkoznak - Tálas Péter szerint nem teljesen joggal -, hogy azok az ukrán hadihajók, amelyek a Kercsi-szoroson akarnak átkelni, megsértik az orosz tengeri határokat.

Közben a NATO és az Európai Unió is önmérsékletre intette a feleket, az ENSZ Biztonsági Tanácsa pedig ma sürgősséggel tárgyalja meg a helyzetet. Ezt, sajtóértesülések szerint az orosz és az ukrán fél is kezdeményezte. Tála Péter ugyanakkor kérdésesnek tartja a találkozó kimenetelét.

"Az agressziót, az annektálást a nagyhatalmak máig nem ismerték el, nem tartják legitimnek, ezért érdekes lesz, hogy a Biztonsági Tanácsban, milyen álláspontot fogalmaznak majd meg.

Tálas Péter valószínűtlennek tartja, hogy egyelőre bármilyen határozat szülessen a kérdésben, mert azt Oroszország biztosan megvétózná.

A Kercsi-szorosban történteket Kijev a nemzetközi jog megsértésének és katonai agressziónak minősítette, az orosz szövetségi biztonsági szolgálat szerint viszont provokáció történt, amelyet Ukrajna készített elő.

Teljes harckészültség

Teljes harckészültségbe helyezték az ukrán hadsereget, válaszul az "orosz agresszióra" az Azovi-tengeren - jelentették ukrán hírportálok, idézve az ukrán vezérkar közleményét.

A vezérkar úgy fogalmaz, hogy az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács döntést hozott a "hadiállapot jogi helyzetének" bevezetéséről, és ennek alapján a hadsereg főparancsnoka utasítást adott a hadsereg teljes harckészültségbe helyezéséről.

A védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálatot is készültségbe helyezték. Andrij Parubij ukrán házelnök bejelentette, hogy az "orosz agresszió" miatt hétfőn 16 órára összehívja a parlament rendkívüli ülését.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Mihajlo Markiv