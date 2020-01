Milák Kristóf edzője: nyerni kell az olimpián

- Hogyan értékeli csaknem fél évvel az úszó-világbajnokság után tanítványa, Milák Kristóf világcsúcsát 200 pillangón, illetve azt, hogy az év sportolója címre is esélyes lesz az úszó?

- Nagyon nagyot úszott, azt hiszem ezt nem kell ecsetelnem, a világ megtette már ezt az elismerést, hiszen olyan szintű gratulációkat kapott. Egyrészt Michael Phelps is üzent neki és szépen nyilatkozott róla, másrészt úgy érzem, hogy azok az amerikai és külföldi kollégák, akik ott vannak a szakmában, mindenki maximális elismeréssel értékelte Kristóf teljesítményét, nyilván

valahol azzal tisztában voltunk, hogy előbb-utóbb ilyen komoly elismeréseket fogunk kapni itthon is, de

amikor most értesültünk, hogy Kristóf bekerült a három legjobb versenyző közé, bizony nagyon jól esett, és megtiszteltetés, hogy itt szerepelhet.

- Csütörtökön lesz majd Az év sportolója gála. Ezért időzítették a távolkeleti edzőtáborba indulást másnapra?

- Nem, ez teljesen véletlenül alakult, hiszen már jóval korábban lekötöttük a pénteki indulást, ez azt jelenti, mivel kelet felé utazunk Thaiföldre, azt jelenti, hogy szombaton estére érkezünk az ottani idő szerint. Utána másfél nap pihenő, és hétfőn kezdődik a munka. Ez egy szerencsés véletlen, mert ha egy nappal későbbre teszik a gálát, akkor már nem tudtunk volna részt venni rajta. Így ott tudunk lenni, és az utazást is a tervek szerint meg tudjuk oldani. Még egy kicsit aludni is tudunk, nem kell az éjszakából rögtön a reptérre vonulnunk.

- Hogyan állnak egyébként hozzá? Az, hogy bekerültek a legjobb háromba, az már egy elismerés, vagy azért ebben a helyzetben örülnének egy győzelemnek, esetleg el is várják azt? Előfordult azért már ilyen az elmúlt évtizedekben ennek a gálának a történetében, hogy nem mindenki volt elégedett a végeredménnyel.

- Igen, amikor valami szavazáson múlik, hiszen itt újságírók szavaztak, biztos vagyok benne, hogy mindig is voltak és mindig is lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy több szavazatot érdemeltek volna, vagy más nem érdemelt volna annyit… Azt gondolom, hogy ezt el kell fogadni, és azt mondom, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés. Bármi lesz az eredmény, ez már maga egy győzelem, hogy idáig eljutottunk. Ha arra érdemesnek tartják Kristóf eredményét, hogy esetleg ő kapja a legtöbb szavazatot, az hab a tortán. Nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik ér többet, ez a szakemberek dolga.

- Itt pontszámokat összesítenek.

- Ezért úgy érzem, itt mindenki győztes, azt meg sportszerűen el kell tudni fogadni hogy azt az egy győztest ők választják. Nem leszünk szomorúak, ha nem a Kristóf lesz az az egy.

- Mennyire változtatta meg az életüket ez a tavaly nyár, ez a világcsúcs?

- Az elvárás sokkal nagyobb lett. Tehát most már ez a 19 éves fiú - februárban lesz 20 - már nem csak egy fiatal versenyző, aki Érdről jött és sikereket aratott, hanem cipelnie kell egészen az olimpiáig azt a hatalmas terhet az elvárásoknak megfelelően - mert jogos az elvárás -, hogy az olimpiai szereplése a világcsúcstartó címhez méltó legyen. Ez nagy felelősséggel jár, nincs könnyű helyzetben Kristóf, ezt szeretném elmondani, mert ilyen fiatalon, ilyen hamar feljutni a csúcsra és cipelni a felelősséget senkinek nem könnyű. Nekem mint edzőnek sem könnyű, hiszen nekem is meg kell próbálni a felkészítést úgy alakítani, hogy Kristófból kihozzuk a maximumot. El lehet képzelni, július 27-én, amikor a 200 méteres pillangóúszás lesz Japánban, 15 ezer néző fog majd tombolni, a japánok egyébként is a hazájukért mindenre hajlandóak, és valószínűleg páratlan rendezés lesz, és majd mindenki Kristófot akarja legyőzni, hiszen ő a világcsúcstartó. Mindig azt mondom Kristófnak:

ne azzal törődj, hogy világcsúcsot kell úsznod, meg kell próbálnod nyerni!

Aztán, hogy milyen eredménnyel, az lényegtelen, mert aki nyerni fog, az csak jó eredménnyel nyerhet. Ez a nagy felelősség, hogy nyernie kell. Nyilván vannak különböző eszközök, amivel a felkészülését segíteni tudjuk. Több olyan versenyre szeretnénk menni, ahol a világ legjobbjaival tudunk találkozni, akár az Egyesült Államokba, akár Japánba kiutazni, tehát sok mindent próbálunk még az utolsó pillanatban bedobni, egyrészt, hogy Kristóf érdeklődését, felkészültségét a lehető legmagasabb szinten tartsuk,

most már két partnere van, aki segíti,

és ez nagyon jó, sokat számít. Igyekszem Kristóffal együtt mindent megtenni, hogy elsősorban megfeleljünk önmagunknak. Szerintem ez a legfontosabb. De azoknak is, akik sokat áldoztak ránk, és hát elvárják a jó eredményt.

- Számíthat az bármennyit is mondjuk a teher szempontjából, hogy nemcsak Milák Kristóf úszhat döntőt azon a bizonyos július 27-ei napon, hanem Hosszú Katinka is?

- Nem tudom, hogy melyik szám lesz előbb, a 400 vegyes vagy a 200 pillangó, én azt érzem, ha bármelyikük sikeres lesz, az nagyon motiválja majd a többit is. Ezt megfigyeltük.

Ha egy magyarnak jól megy a verseny és sikeres, amiben indult, az magával viszi a többieket is. Ennek sajnos az ellenkezője is igaz.

Ha valakinek nem úgy sikerül és csalódást okoz önmagának és a társainak, az a többieket is lenyomhatja. Tehát pszichikailag is nagyon topon kell lenni és felkészülni ara, hogy valakinek nem úgy sikerül - sajnos ez is benne van a pakliban -, akkor is fel kell tudni állni és folytatni. Számtalanszor bebizonyosodott, ha az első versenyszám nem sikeredett, attól még a második, harmadik versenyszámban is lehet nagyot alkotni. Nagyon fontos lelkileg megvívni ezeket a csatákat a versenyzőnek önmagával, és bebizonyítani, hogy igenis képes jó eredmény elérésére.

- Hosszú Katinka és Milák Kristóf között egyébként van valamilyen szorosabb sporttársi kapcsolat?

- Igen, igen. Egyrészt Katinka velünk együtt edz a Duna Arénában. Az igaz, hogy ő a másik medencében, de egy fedél alatt, viszont a szárazföldi tornát azt egyszerre csináljuk, és ugyanabban a tornateremben, tehát

együtt izzad a két gyerek.

Ez azért is nagyon fontos, mert amikor mi idekerültünk másfél évvel ezelőtt, akkor Kristóf nagyon sokat tanult és látott Katinkától, többek között azt, hogy egy 30 éves nő micsoda intenzitással tud dolgozni. Én megemelem a kalapom Katinka előtt, azt az energiát amit ez a nő belefektet az úszásba, és amilyen intenzitással dolgozik és mindig jókedvűen, soha nem látom elkeseredve és mindig megpróbálja a maximumot kihozni magából, ez mindenféleképpen példaértékű a fiatalabb versenyzők és a társak számára is.

Kristóf többször nyilatkozta, hogy az ő példaképe Hosszú Katinka.

- Mit hoz ki belőle az atmoszféra?

A világbajnokság előtt mindenre gondoltam. Szerettem volna, ha győztesként hagyjuk el az Arénát, ott kinn Kvangdzsuban, de az sem lett volna baj, ha "csak" éremmel térünk haza. Viszont, hogy ekkorát úszott Kristóf, egy hatalmas világcsúccsal nyert, arról győzött meg, hogy Kristófban sokkal nagyobb tehetség lakozik és sokkal több energia van még, mint ahogy korábban is gondoltam volna. Ehhez az a körülmény, ami Kvangdzsuban adott volt az a miliő, a versenytársak és ahogy a közönség tombolt, az hozta ki belőle azt az eredményt. Az igazán nagy versenyzőkre jellemző, hogy a versenykörülmények tudják kihozni belőlük maximumot. Ahol nincs olyan nagy érdeklődés, szerényebb versenytársak vannak, ott esetleg csak annyit úsznak, hogy nyerjenek.

- A teher tehát nem bénítja meg.

- Pontosan. Plusz energiát adott, ettől tudott olyan jól úszni Kristóf is. Világklasszis szintű úszó - minden nagyképűség nélkül ezt nyugodtan ki lehet jelenteni -, amivel nyilván óriási felelősség is jár. Hát ezt még tanulni kell, neki is, mert néha azt veszem észre, hogy nem tudja helyesen kezelni, nem tudja, hogy milyen felelősséggel jár a viselkedése, nem mindegy, hogyan nyilatkozik, hiszen

nem egy kisfiúra tekintenek, aki Érdről jött és nyert,

hanem ő a világcsúcs tartó Milák Kristóf, aki Magyarországot képviseli. Mindig mondom neki, hogy ez az éremnek a másik oldala - ami bizony nagyon nehéz. Mindig őszintén és az elvárásoknak megfelelően nyilatkozni, ez nagyon nehéz dolog.

- Úgy, hogy közben önmagát is adja, mert tegyük hozzá, hogy aki eredendően nem bizonytalan, hanem magabiztos, annak azért nem lenne jó azt sugározni saját magáról, hogy nem bízik a saját eredményességében.

- Ez így igaz. Úgy érzem, Kristófnak az önbizalmával eddig sem volt semmilyen problémája, most már inkább arra kell figyelni, nehogy túl nagy legyen az önbizalma, mert az általában a visszájára szokott fordulni. Az nagyon jó, ha valaki bízik magában, hogy álljon föl a rajtkőre, hogy ő az elsőszámú úszó és most mindenki őt akarja megverni, de vigyázzon arra, hogy ezt a medencében és az edzéseken bizonyítsa, hogy ő valóban a legjobb, hiszen tudjuk, hogy azok a versenyzők tudnak nagyot alkotni, akik az edzésen is kihozzák magukból a maximumot. Aki egy edzésen nem így dolgozik, de a versenyen várja magától a nagy eredményt, az nem igazán szokott bejönni. Olimpián biztos nem. Ezt kell neki is követni. túl vagyunk az ünneplésen, túl vagyunk a pihenőn, remélem hogy az elkövetkezendő közel hét hónap sikeres lesz, és hozza a formáját az olimpián úgy, ahogy szeretnénk.

- Ön egyébként mennyivel hallgat jobban Milák Kristófra, az ő véleménye fontosabb lett-e azzal, hogy ekkorát tudott bizonyítani tavaly nyáron.

- 42 év a korkülönbség közöttünk, ez így nem tűnik szerencsésnek, hiszen én úgy érzem, korban nagyon távol állok Kristóftól, ezért közös beszélgetések, amik jobban összehoznának bennünket, nincsenek. Amiről beszélünk, az az úszás. Ő mindent elfogad, amit én kérek tőle, én is próbálok hallgatni rá, hiszen nagyon fontos egy versenyzőnek a terv, amit az edző elkészít; de az csak egy darab papír, a valóság ami ebből megszületik ott a vízben, az az igazi valóságos terméke az edzéstervnek. Hogy milyen szinten valósul meg, sok mindenen múlik. Ehhez kell a versenyző hozzáállása, az aznapi beállítottsága, hogy van ráhangolódva, vannak nehéz napok, amikor nem úgy megy a munka, ahogy szeretném, van, amikor többet kell őt motiválnom. Ez általában akkor van, amikor távolabb van a főverseny, ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon hamar elszalad az idő.

- Ez azt jelenti, ha kimarad egy-egy edzés, akkor még nincs nagy tragédia, lehet még pótolni, de az nem szerencsés, ha ez rendszeres lenne?

- Azt elmondhatom, hogy Kristóf nem szokott edzést kihagyni, ami nála nehezebb, hogy mindig

egy kicsit késni szokott. Ez a gyengéje.

Ha 7 órakor kezdünk, akkor ő 7.04-re érkezik. Nagyon ritkán tudja eltalálni, hogy pontban 7 órára ott legyen. Ha valamin változtatni kell, az az, hogy precízebb legyen, mert edzést szinte alig hagyott ki. Lekopogom, hogy sem betegség, sem sérülés idáig nem hátráltatta a felkészülést, jó lenne, ha ez maradna az olimpiáig. Bízom benne, hogy jön az Európa-bajnokság, jönnek a fontosabb versenyek, amikre ő is egyre jobban rá fog hangolódni, és az a hév, az olimpiai láz megint kihozza belőle azt a formát, ami Kvangdzsunban volt. Szeretném, ha ezt meg tudnánk ismételni.

- Fejben mennyit érett Milák Kristóf egy év alatt?

- Sokat tudott előrelépni, a 200 pillangót nagyon profi módon ússza, ezt nyugodtan mondhatom. Tudja, hogy mennyire kell kezdenie ahhoz, hogy ne haljon meg ne merevedjen el a végén. Ez hosszú évek munkája, ami most kezdett el igazán beérni. Versenytapasztalata úgy gondolom van elég,

a világ összes versenyzőjével, akivel idáig számolni kellett, már megmérkőzött, és rendre ő került ki győztesen,

ez nagyon fontos. Viszont egy olimpia mindig más rangú verseny. Itt főleg az amerikaiakra gondolok. Amerikában a versenyszabályok brutálisak. Ez azt jelenti, hogy öt héttel az olimpia előtt megrendezik az olimpiai válogatót, amikor a versenyszámokból az első és második helyezett kerül ki az olimpiára. Nem érdekli őket, ha valaki korábban világcsúcsot úszott, nem érdekli őket, hogy valaki beteg volt, lesérült, nincs ilyen. Aki nincs ott, aki nem tud az első-második helyen bekerülni, az nincs ott az olimpián. Ez olyan hihetetlen keménységet és profizmust vált ki ezekből az amerikai versenyzőkből, hogy tudják, hogy mi vár rájuk, és akik kikerülnek az olimpiára, a lehető legjobban felkészített és fejben a legkeményebb versenyzők. Ilyenekkel kell Kristófnak felvenni a versenyt, és biztos vagyok benne, hogy

néhány amerikai nagy meglepetést fog okozni.

Ezért szeretném Kristófot kivinni áprilisban, május elején, közel a válogatóhoz egy nagyon komoly versenyre, hogy élőben mérkőzzünk meg velük, ne érjen meglepetés az olimpián.

- Benne van a pakliban, hogy olyan amerikai jelenik meg, akit nem nagyon ismertek eddig?

- Egy nevet szeretnék mondani: egy amerikai 17 éves fiú tavaly 1.53:05-öt úszott 200 pillangón, és ezzel második lett a világranglistán a Kristóf mögött. De ez a fiú nem tudott kikerülni a világbajnokságra, mert az amerikai rendszer szerint egy évvel korábban már kijelölték a résztvevőt. Lehet, ha ez a fiú ott lett volna, nem tudta volna megverni, ez biztos, de esetleg már jobb eredményt tudott volna elérni.

Luca Urlandónak hívják, ez a fiú egy komoly vetélytárs lehet,

nagyon oda kell figyelni, mert ilyen fiatal korban még nagyon nagyot tudnak fejlődni a gyerekek, nem lennék meglepve, ha az amerikai válogatóversenyen ez a gyerek egy nagyon komoly eredménnyel már fölhívná a figyelmet öt héttel az olimpia előtt arra, hogy igenis oda kell figyelni egy versenyzőre. A másik pedig Szeto Daija lesz, aki otthon fog úszni, most decemberben rövid pályán világcsúcsot úszott Amerikában ISL-versenyen és bizonyította, hogy fantasztikus formában van. Úgy érzem, hogy Kristófnak lesz 2-3 olyan ellenfele, akiket ő most ugyan nagyon legyőzött a világbajnokságon, de az olimpia más lesz. Minden méter számítani fog, úgy érzem iszonyatos harc vár Kristófra, de nagyon bízom a versenyzőmben, jó felkészüléssel egy szerencsés napot kifogunk, újra nyerni tudunk. Amitől félek, hogy kint

az olimpián sajnos a döntők délelőtt lesznek. Ez különösen Kristófnak nagyon nem jó,

mert délelőtt nagyon nehezen tudja ráhangolni magát a versenyre. Szakmai kérdés, hogy hogyan tudjuk az intenzív edzéseket arra az időpontra, tehát 10 és 12 közötti időre tenni tavasztól, próbálunk ráhangolódni arra, hogy képes legyen délelőtt is nagyot úszni. Mert eddig a döntők mindig este voltak. Ez egy teljesen más képesség, és azok a gyerekek, akik hagyományosan reggel nehezen úsznak, Magyarországon nem kell nagyon megerőltetni magukat, hogy döntőbe jussanak. Most a felnőtt országos bajnokság a Duna Arénában március 24 és 28 között is ennek megfelelően történik, a döntőket délelőtt rendezik majd, ezzel is programozva, hogy mi várhat a versenyzőinkre.

- Tegyük hozzá, hogy magyar idő szerint ugyanúgy a hajnali órákban lesznek a döntők ahogy Rióban, természetesen az amerikai nézők kedvéért, ahogy ezt az olimpiák történetében az elmúlt időszakban megszokhattuk, mindenesetre ez akkor most egy speciális feladatot jelent. Egyébként akár mondjuk a magyar szövetségben, akár az úszósport elmúlt évtizedeinek klasszisai között vannak-e olyanok, akik tudnak segíteni Sós Csaba szövetségi kapitány mellett?

- Nagyon sokat tudnak segíteni, hiszen a magyar úszósport bővelkedik olyan nagy nevekben, akik az elmúlt időszakban nagyon komoly eredményeket értek el, gondolok itt csak a legutóbbi olimpiákon legeredményesebb versenyzőinkre, például Gyurta Dánielre, aki jó barátságban van Kristóffal, és láttam, hogy sokszor beszélgetett vele, tanácsokat adott neki, próbálta felhívni a figyelmét, hogy Kristóf ne kövesse el azokat a hibákat, amiket Dani korábban. Egy ilyen intelligens versenyző, mint Gyurta Dániel, aki tudja, hogy esetleg mikor, hol hibázott, és ezzel segíti a másik versenyzőt. Darnyi Tamás, aki világ egyik legjobb vegyesúszója volt, szívesen beszélget Kristóffal, Verasztó Zoltán, Hargitay András, aki különösen kedveli Kristófot és jó tanácsokkal látta el legutóbb, Kovács Ágnessel - volt tanítványommal - beszélgettünk, ő 2000-ben Kiss László vezetésével olimpiai bajnok volt 200 mellen, ő is egy óriási klasszis volt és a sportág egyik meghatározó alakja, fölajánlotta hogy nagyon szívesen segít Kristófnak, Czene Attila… úgy érzem, hogy nagyon sok bátorító jó szót kap, nem beszélve Szabó Tündéről, aki ezüstérmes volt Egerszegi Kriszta mögött, mindig ezüstérmes volt, csak a világ egyik legjobb úszója tudta őt legyőzni. Mondhatnám, hogy több nagy klasszis, a sportág nagy egyéniségei jó szóval, tanáccsal, beszélgetésekkel mellette állnak, sokat tudnak segíteni, mert ha ők leülnek beszélgetni Kristóffal ,az százszorta többet ér, mint hogyha bárkit idehívnék. Ők óriási eredményeket értek már el, hiszen valamennyien kemény munka árán olimpiai bajnokok, világcsúcstartók voltak. A versenyzők tudják egymást értékelni. Nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben ezek a nagyok, ezek a csodálatos úszó egyéniségek továbbra is a rendelkezésünkre állnak majd, elsősorban a pszichés, a fejben való felkészítésben, vagy akár a beszélgetésekkel. Én nagyon hálás vagyok ezért nekik.

Nyitókép: Magyar Úszó Szövetség