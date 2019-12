Milák Kristóf: a cél, hogy mindegy legyen, mikor úszom

Év elején kétszer három hétre meleg égövi edzőtáborba vonul a 200 méteres férfi pillangóúszás világcsúcstartója, Milák Kristóf. A Honvéd sportolója az InfoRádióban elmondta, számos régi-új társa lesz a felkészülési időszakban.

"Próbálok minél több versenyre eljutni, hogy otthon érezzem magam a versenyzésben. A cél, hogy mindegy legyen, mikor úszom 200 pillangót vagy bármi mást, meg tudjam úszni azt az időeredményt vagy helyezést, amit szeretnék" - fogalmazott.

A 2019-es diadalmenet is fontos neki, hogy 2020 első felében is jól teljesítsen, például a márciusi országos bajnokságon vagy a májusi, budapesti Eb-n - ismert, az olimpia az év második felének fő versenye -, erre lesz is esélye, mivel

a Duna Aréna versenymedencéjének "minden cseppjét" ismeri.

Azért van, ami nyomasztja a gigauszodában; épp a nagy mérettel kapcsolatban az a meglátása, hogy lehetne kisebb a belmagasság és közelebb a falak, így ugyanis kicsit nyomasztó, rideg a medencetér.

De a lényeg: "én tudom, hogy kell ebben a medencében úszni, napi szinten megcsinálom, kedvenc medencém is. Versenyzésre nagyon jó, edzésre túl tágas és csöndes" - tette hozzá.

A hazai Eb-t "kitűnő motivációnak" nevezte a későbbi olimpiára is, és a plakátok sem lesznek neki újak - a saját óriási arcképével.

Elárulta azt is, mely számokban indulna az Európa-bajnokságon.

"200 és 100 pillangón mindenféleképpen, arra gondolva, hogy Csaba bá (Sós Csaba szövetségi kapitány - a szerk.) szeretne indítani a 4x100-as és 4x200-as váltóban. Számolni fogok ezzel. Akár egyéni gyors számban is indulhatok, de ez igazából mind akkor derül ki, amikor az országos bajnokságot le fogom úszni, akkor teszem le az ikszeimet az Eb, illetve az olimpia számaira" - mondta.

Milák Kristóf úgy érzi, az élete nem változott meg 2019-ben Michael Phelps világcsúcsának megdöntése után sem, ugyanaz maradt, aki volt, az érdeklődés pedig az év végére ugyanúgy lecsillapodott, mint tavaly. 2020-ban viszont egy kis edzésreform jön, "finomhangolás". "Az nem kérdés, hogy oda fogom tenni magam a versenyeken" - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás