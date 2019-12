Milák Kristóf újabb nagy dobásra készül

Milák Kristóf márciusban a debreceni nagymedencés országos bajnokságon a 200 pillangón egyetlen századmásodperccel maradt el Cseh Lászlónak a 2008-as pekingi olimpián felállított Európa-rekordjától. Négy hónappal később Selmeci Attila tanítványa a dél-koreai világbajnokságon már-már megközelíthetetlennek hitt álomhatárt átlépve 1:50,73 perces csodaúszással adta át a múltnak az amerikai Michael Phelps kereken tízesztendős világcsúcsát.

Most már az idei év utolsó próbatétele vár a 19 éves úszóra. „Kristóf nem igazán a rövid pályás versenyek nagymestere, mert nem nevezhető fényesnek a rajtnál mért reakcióideje, ahogy a fordulótechnikája sem tökéletes, ám a küzdeni tudásával, az állóképességével és a briliáns úszótechnikájával minden hiányosságát képes kiegyenlíteni, sőt csodákat is tenni. Ez éppenséggel megtörténhet Kaposváron is, ahol az 50-től a 400-ig minden gyorsúszó számot vállal, pillangón pedig az 50, a 100 és a 200 méteres rajtokat" – mondta Selmeci Attila az SzPress Hírszolgálatnak.

Japánban kemény munkával eltöltött három hét áll mögöttük. A Tokió Open nemzetközi verseny is megerősítette az edzőt abban a hitében, hogy Milák Kristófnak folyamatosan olyan erőpróbákra van szüksége, ahol a versenyszámainak klasszisaival csaphat össze. Ezért azt kérték a hazai szövetség vezetőitől, hogy a tokiói olimpia előtt tegyék lehetővé a részvételét a lehető legerősebb mezőnyű versenyeken.

"Ezeknek a versenyeknek a tűzéből lobbanhat fel a mi olimpiai lángunk. A tekintélyt parancsoló és önbizalomnövelő elővizsgák után következhet Kristóffal az első közös olimpiánk, amely remélhetően ugyanolyan emlékezetes marad majd számunkra, mint a világbajnokságon bemutatott győzelem, és az azt megkoronázó világcsúcsjavítás. Vagy talán annál is emlékezetesebb” – mondta az edző, akinek már most napra, sőt órára lebontott tervei vannak a jövő év egymást követő thaiföldi, majd dél-afrikai edzőtáborairól.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt