„A kínai fél eddig nem járult hozzá ahhoz, hogy a magyar kormány közzétegye a Budapest–Belgrád vasút szerződésének részleteit” – válaszolta a HVG kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztrérium.

A vasútvonal megújításához tartozó dokumentációt és a kínai hitelszerződést a parlament egy 2020-ban elfogadott törvénnyel tíz évre titkosította. Szél Bernadett még parlamenti képviselőként megpróbálta kiperelni a megállapodás részleteit, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium azzal érvelt, hogy ezeket kínai kérésre titkosították, a Kúria pedig elfogadta ezt az érvelést.

Az idei kormányváltást követően Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta Kína budapesti nagykövetét, hogy az új magyar kormány hivatalosan is kezdeményezi a titkosítás feloldását. Ehhez azonban kínai jóváhagyásra is szükség lenne.

A minisztérium szerint továbbra is cél, a beruházással kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra kerüljenek, és ennek érdekében továbbra is folytatják az egyeztetést a kínai féllel, mivel eddig nem adták a hozzájárulásukat.

A tárca azt is hozzátette, hogy mivel a beruházás magyar–kínai kormányközi megállapodás alapján valósul meg, a dokumentumok titkosításának feloldásához a kínai fél hozzájárulása is szükséges, így az csak a két fél közös döntésével történhet meg.

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán még az új, 2026/27-es menetrend december 13-i indulásakor sem számolnak személyforgalommal. A tesztek már jó ideje zajlanak, de olyan szoftverproblémákat találtak, amelyeket a kínaiaknak még javítaniuk kell, ugyanis a kínai vonatokhoz olyan vonatbefolyásoló rendszert építettek, amelyeket most először próbálnak az EU-s követelményekhez igazítani – emlékeztet a lap.