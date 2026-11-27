Újra fénylik Jensen Huang bőrdzsekije az Nvidia központjában. A mesterséges intelligencia számára fontos chipgyártó vezérét Donald Trump és helyettese, JD Vance – finoman szóla – közbenjárására vette vissza az amerikai cég.

Pár nappal később a vállalat meglépte azt, amit a kormányzat elrendelt: az új exportszabályok előtt meghajolva közölte Malajziával, Szingapúrral, Thaifölddel és Indonéziával, hogy nem szállítja le nekik a fejlett nyomtatott áramköröket.

Washington célja a tilalommal az, hogy Kína ne férjen hozzá másokon keresztül a mesterséges intelligenciához fontos számítási kapacitásokhoz – legalábbis az amerikaiakhoz.

A hírt először a brit Financial Times hozta le. Az üzleti lap szerint csütörtökön még nem volt világos, hogy ideiglenesen függesztették-e fel az Nvidia chipek exportját az említett országokba és hogy közben megpróbálják-e kidolgozni, hogyan lehet megfelelni a kormányzat által elrendelt korlátozásoknak.

Malajzia, Indonézia, Szingapúr és Thaiföld azért került célkeresztbe, mert a kínai AI-fejlesztők kedvenc úti céljaivá váltak.

A mérnökök ezekben az országokban fértek hozzá az Nvidia legfejlettebb chipjeihez, amelyek exportját már korábban korlátozta az amerikai szövetségi állam.

Ugyanakkor a mostani lépés csapás a cégnek, mivel a régió fontos bevételi forrás az Nvidiának. Az FT szerint a szingapúri leányvállalaton keresztül tavaly 104 milliárd dollár bevételt könyveltek el, ami 72 százalékos növekedés volt egy éve alatt.

A kínai fejlesztők eddigi módszere az volt az amerikai korlátozások megkerülésére, hogy olyan felhőszolgáltatóktól béreltek hozzáférést a számítási kapacitásokhoz, amelyek Nvidia-áramköröket használó szervereket használnak.

Az amerikai pénzügyminisztérium azonban a múlt héten bezárta ezt a kiskaput, megtiltva a kínai fejlesztők távoli hozzáférését az amerikai vállalat csúcskategóriás termékeihez.

Mint az FT megjegyzi, Huang eddig azt vallotta, hogy minél több Nvidia-chipet kell eladni kínai cégeknek, ezzel növelve függésüket az amerikai technológiától. Amikor azonban afférjai – köztük egy kémkedéssel vádolt technológiai cégvezetővel és névrokonnal, Alice Huanggal folytatott viszonya – miatt egy időre eltávolították a vállalat éléről, mozgásba lendült az amerikai kormányzat és bevezette a felhőalpú kapacitáshoz való hozzáférés tilalmát a kínaiak részére.

Alice Huangot egyelőre bizonyíték nélkül, Kína javára történő kémkedéssel vádolták meg és épp egy olyan cég főnöke volt, amely az Nvidia felhőpartnereként biztosított hozzáférést a cég kapacitásaihoz Szingapúrban.

Jensen Huang az ügy és most folyó vizsgálat miatt már nem tudja határozottan képviselni korábbi irányvonalát

– jegyzi meg a Financial Times.

A kínai techcégek érdeklődése a Nvidia-kapacitásokhoz való felhő-hozzáférés iránt pörgette fel Malajziában és máshol az adatközpontok építését, amibe dollármilliárdokat fektettek be. Az amerikai korlátozások miatt azonban ezek a befektetések most veszélybe kerültek – teszi hozzá a gazdasági-pénzügyi lap.