Évente 50-70 lakástűz keletkezik adventi koszorúk miatt – mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban, hozzátéve:

mindegy, hogy az adventi koszorút mi magunk készítjük el vagy készen vásároljunk, arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy a gyertyák alatt legyen ott a gyertyatüske.

Ez a kis fém alátét azért fontos, mert stabilan rögzíti a gyertyát a koszorúhoz, és megakadályozza, hogy a gyertya, amikor csonkig ég, a lángja át tudjon terjedni a koszorúra. Az sem mindegy, hova tesszük az adventi koszorút,

nagyon sokan az ablakba helyezik közel a függönyhöz, és máris kész a lakástűz.

– figyelmeztetett a tűztoltó ezredes, azt javasolva, soh ne legyen a koszorú közelében semmilyen gyúlékony anyag, és olyan helyre tegyük, ahol nem érik el a háziállatok, a gyerkőcök sem. „A legjobb megoldás, ha az egész koszorút rátesszük egy tűzálló tálra és az égő gyertyát egy pillanatra sem hagyjuk magára. Ha kimegyünk a szobából, elfújjuk, és amikor visszamegyünk, akkor újra meggyújtjuk, és akkor már megelőztük az adventi koszorúk miatti tűzeseteket” – mondta Mukics Dániel.

A fényfüzérekkel, égősorokkal, karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban arra érdemes figyelni, hogy régi, elhasználódott, megtört vezetékű vagy alapból olyat, ami silány minőségű, már amikor megvettük rossz volt, azt inkább ne használjuk! Ha régi fényfüzérrel díszítünk, akkor

nézzük meg, nem sérült-e. Ha meg van törve a vezetéke, el van deformálódva, meg van olvadva, akkor ne használjuk, mert csak idő kérdése, hogy mikor fog tüzet okozni!

Mukics Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy bár az elemes fényfüzérek sokkal alacsonyabb feszültséggel működnek, de ha ezeknek a sérült a vezetéke összér, az is képes tüzet okozni. Kitért arra is, hogy díszítéskor szeretjük a vezetékeket elrejteni szem elől szőnyeg vagy szekrény alá, és ha ekkor megtörik a kábel, „már kész is a lakástűz”. Tehát

úgy vezessük el a fényfüzért, hogy ez ne sérüljön, mert az tűzhöz vezethet.

Ne hagyjuk felügyelet nélkül az adventi koszorút, így elkerülhetjük, hogy arra lépjünk be a szobába, hogy már lángokban áll – ismételte meg Mukics Dániel. Hozzátette: a legjobb, ha füstérzékelő is van az otthonunkban, amely hangos sípolással jelzi, ha tűz keletkezett. Ha ilyen készülékünk nincs, egy otthoni tűzoltó készülékkel még megfékezhetjük a kezdeti lángokat, de csak akkor, ha ezzel nem veszélyeztetjük a saját testi épségünket. Ha a tűz már nagyobb méretű, és az oltás kockázatos lenne, azonnal hagyjuk el az épületet, és hívjuk a 112-es segélyhívó számot – mondta az InfoRádióban Mukics Dániel tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.