Egyre több a nyom, de a hajtóvadászat továbbra is zajlik az ellen az 53 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint kedden megölte volt élettársát.

November 24-én délelőtt történt az emberölés Győr külterületén.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság az elhunyt nő volt élettársát gyanúsítja a bűncselekmény elkövetésével.

Fülöp József Attila ellen elfogatóparancsot adtak ki.

Azonosítását követően azonnal megindult ellene a hajtóvadászat.

A győri rendőrök kutatómunkáját számos társhatóság és partnerszervezet segíti folyamatosan. Az 53 éves férfi azonban azóta sem került elő.

Speciális búvárok november 26-án találtak egy lőfegyvert a Mosoni-Dunában, amiről a nyomozók azt feltételezik, hogy ez a bűncselekmény elkövetésének eszköze. Ennek tisztázása szakértői kérdés.

A lakosságot továbbra is arra kérik, ha a férfi hollétéről tudnak, arról értesítsék a rendőrséget.