Amikor a Hamburg elleni Bundesliga-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón arról kérdezték Vincent Kompanyt, hogy kaphat-e pénzbüntetést Kimmich a szavai miatt, a vezetőedző nevetéssel reagált.

Christoph Freund sportigazgató pedig egyértelművé tette a helyzetet: „Szóba sem került pénzbüntetés.” Freund elismerte, hogy „nagy a nyüzsgés” a Bayern körül, de hangsúlyozta: „A legfontosabb, hogy újra meccseket nyerjünk. És meggyőződésem, hogy így is lesz.” A klubnak „minden energiáját a mérkőzésekre kell összpontosítania. A helyzet így is épp elég nehéz.”

Miután a német rekordbajnok 2–1-es vereséget szenvedett a Lille-től a Bajnokok Ligájában, Kimmich nyíltan beszélt a Musiala körüli vitáról. A vitát Uli Hoeneß tiszteletbeli elnök, Jan-Christian Dreesen vezérigazgató, és mindenekelőtt Karl-Heinz Rummenigge korábbi igazgatótanácsi elnök élezte ki éles hangvételű megjegyzéseivel. Musiala teljesítménye – neurológiai betegsége, valamint a Bayernnél kötött jövedelmező szerződése fényében – a nyilvános vita középpontjába került.

Kimmich „elfogadhatatlannak” nevezte a történteket, hozzátéve, hogy „ez nem a Bayern stílusa”. Kifejtette: „Nem fordulhat elő, hogy ilyesmi egy játékos kárára történjen.” Kimmich szerint a Bayernnek „egy családként kell működnie, ahol mindenki kiáll a másikért”, ám ez most nem valósult meg.

„Teljesen megértem, hogy a klub számára sem könnyű a helyzet, de azt is láttam, min ment keresztül Jamal az elmúlt két évben” – folytatta Kimmich. „Az Európa-bajnokságon ő vitte a hátán a csapatot. Utána ő lett a kulcsemberünk, meghosszabbította a szerződését, és megkapta a 10-es mezt – mind a klubnál, mind a válogatottban. Ez egy olyan szint, amelynek az ember meg akar felelni. Aztán jött a betegség, a súlyos sérülés...”

Kompanyt több kérdéssel is próbálták szóra bírni a témában, de ő nem volt hajlandó beszélni Kimmich megjegyzéseiről, azok kiváltó okairól vagy esetleges következményeiről. „Nem tudok segíteni” – ismételte többször is az újságíróknak. „Ma valószínűleg mindenről hallani akartok, ami nem a Hamburg elleni mérkőzésről szól. De az én fejemben kizárólag ez a meccs jár.”

„Ha most belemennék ebbe, nem mutatnék példát – márpedig épp erről beszéltem az imént” – mondta Kompany. – „A Hamburgról van szó, a teljesítményről. Nulla százalék kifogás.” Hozzátette: ő és a csapata egyfajta „buborékban” élnek, és egyetlen céljuk, hogy a figyelmüket kizárólag a futballra összpontosítsák.