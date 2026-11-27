Csaknem három évtizede nem mért mélypontra csökkent a nettó bevándorlás Nagy-Britanniában a júniussal zárult egy évben a megelőző időszakok rekordszintjeiről. A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtöki ismertetése szerint a véglegesen távozó EU-állampolgárok száma továbbra is jóval meghaladta az uniós országokból tartós letelepedés céljával érkezőkét.

Az ONS beszámolója szerint

a június 30-án véget ért tizenkét hónapban nettó 77 ezer volt a Nagy-Britanniába hosszú időre érkezők, illetve a végleg elköltözők számának egyenlege, vagyis ennyivel többen telepedtek le az országban, mint ahányan távoztak.

A statisztikai hivatal hangsúlyozza, hogy ez a legalacsonyabb nettó adat 1997 óta, amikor a jelenlegi módszertan alapján elkezdődött a bevándorlás rendszeres mérése.

A friss adatok egyben azt is jelentik, hogy a nagy-britanniai nettó bevándorlás 92 százalékkal zuhant a 2023 márciusában zárult egy év 944 ezer fős eddigi rekordjáról.

A csütörtöki adatismertetés szerint a júniussal véget ért egy évben 79 ezren költöztek az „EU plusz” országcsoportból Nagy-Britanniába. Az ONS ebbe a csoportba sorolja az Európai Unió tagországait, valamint Norvégiát, Izlandot, Liechtensteint és Svájcot.

Ugyanennek az országcsoportnak az állampolgárai közül 124 ezren távoztak Nagy-Britanniából, vagyis

az EU plusz országok nettó nagy-britanniai bevándorlási egyenlege – a végleg elköltözők és a tartós letelepedési szándékkal érkezők különbsége – mínusz 45 ezer volt a vizsgált tizenkét hónapban.

A brit statisztikai hivatal hangsúlyozza, hogy az EU-állampolgárok nettó elvándorlása már a brit EU-tagságról 2016-ban tartott (a kilépésre voksolók szűk, 51,86 százalékos többségű győzelmével végződött) népszavazás óta tart, és a folyamat felgyorsult, amikor Nagy-Britannia 2020-ban kilépett az Európai Unióból, és 2021 januárjától megszüntette az uniós állampolgárok jogosultságát a megkötések nélküli nagy-britanniai letelepedésre.

A csütörtöki adatismertetés szerint az "EU plusz"-országok éves összevetésben számolt nettó nagy-britanniai bevándorlási egyenlege a 2022 júniusában véget ért egy év óta negatív, vagyis ezeknek az országoknak az állampolgárai közül azóta folyamatosan kevesebben telepednek le Nagy-Britanniában, mint ahányan végleg elköltöznek.