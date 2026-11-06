Mohos Kristóf: üzemtűzzel és hatósági korlátozással együtt is rekorderedményt ért el a Mol a harmadik negyedévben

A befektetők elsősorban ezt nézik, a csoportszintű tisztított EBITDA-t, ami a tényleges eredményét mutatja a társaságnak. A Mol már jó ideje dollárban fejezi ki negyedéves eredményeit, ez pedig most 1760 millió dolláron alakult – mondta az InfoRádióban Mohos Kristóf, a Portfolio energetikai elemzője.

A szakember leszögezte: ez rekord szintű eredmény, még a korábbi, a 2022-es energiaválság idején elért 1449 millió dollárosnál is jóval nagyobb. Ezt most két nagyon fontos, egyszeri tétel is támogatta: egyrészt a vállalat 100 millió dolláros kártérítést kapott a százhalombattai finomítóban tavaly októberben történt tűzeset után, ami miatt 2026. október végéig csak csökkentett kapacitás mellett tudott termelni az üzem, a másik fontos tétel pedig az Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó pénzügyi eszközök átvételének az eredményhatása volt.

Utóbbi 133 millió dolláros pluszt jelentett, így összesen 233 millió dollárnyi eseti többlet javította a downstream üzletág (feldolgozás, kereskedelem) negyedéves eredményét

– magyarázta. A működési környezet kapcsán az elemző elmondta, nem csak a Mol, hanem az összes többi olajcég is elképesztő negyedéves számokat produkált, rekordok dőltek. Mint mondta, ez nem igazán meglepő, mivel egyrészt az iráni háború miatt igen magas szinten, 92 dollár környékén mozgott a Brent olaj hordónkénti ára, illetve az európai gázár is megugrott a második negyedévhez képest, átlagosan 40 százalékkal lett drágább. Ennek köszönhetően kifejezetten jól működött a kutatás-termelési, vagyis az upstream üzletág, és a Mol sikerének is jelentős részben ez áll a hátterében.

De a downstream szegmens másik ága, a finomítással és kereskedelemmel foglalkozó talán még ennél is fontosabb Mohos Kristóf szerint. Itt ugyanis, mint mondta, rekord magasságba emelkedtek a finomítói marzsok. Ez az az extra profit az olajcégeknél, amit a finomított olajtermékek előállításáért kapnak – magyarázta.

Ez az érték még a második negyedéves, rekord-közeli szinthez képest is 60 százalékkal ugrott meg, és ennek a prémiumnak köszönhető, hogy a downstream üzletág eredménye szintén csúcsot döntött.

Hátráltató tényezőként az elemző főként a finomító kapacitás-visszaesését említette, de az üzemanyagok árait érintő hatósági korlátozások is visszavetették valamelyest a szolgáltatói szegmens eredményét. Ez utóbbi – méretét tekintve – egy ideje már mondható akár a Mol harmadik legfontosabb üzletágának is – jegyezte meg Mohos Kristóf. Hozzátette viszont, hogy ezek csak kisebb tételeknek tekinthetők, nem tudták igazán megfékezni a vállalatcsoport eredményét.

A piaci reakciókról is beszélt a Portfolio elemzője. Elmondta, a részvényesek számára nagyon kedvezően alakult a Mol árfolyama, 2026-ban ez lett a legjobban teljesítő blue chip idehaza.

Az elemzők már korábban közzétették várakozásaikat azzal kapcsolatban, hogy milyen számokkal jön majd ki a Mol péntek hajnalban, és a 2,5 százalékos emelkedés nem okozott nagy meglepetést ezekhez képest.

Ennek megfelelően nem kell ma jelentős reakciót várni a részvényesektől.

A szakértő kitért arra is, hogy ettől függetlenül jelenleg egy nagyon jelentős eladási hullám, mondhatni pánikhelyzet van most a tőzsdéken, de teljesen más okból kifolyólag. Nem az energiaszektor van a fókuszban, hanem az AI- és a tech-részvények kapcsán tapasztalható általános hangulatromlás, és Mohos Kristóf szerint a globális trend ilyetén alakulása a magyar piacra, és így a Mol-ra is rányomhatja a bélyegét.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.