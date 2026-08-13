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Nyitókép: eMAG

Minden idők második legnagyobb utóvizsgálati büntetését kapta az eMAG

Infostart / MTI

A Magyarországon is aktív román webáruház nem először akasztott bajszot a Gazdasági Versenyhivatallal, korábban többször is kivívta már a hatóság haragját. Ezúttal azzal, hogy a cég nem teljesítette mindazt, amit a legutóbbi büntetés után tett vállalásait.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az eMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH Versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat.

A versenyhatóság csütörtöki közleményében felidézte, hogy számos szabálytalanságot és hiányosságot tártak fel 2021 májusában a romániai központú eMAG webáruház üzemeltetői - Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. - ellen folytatott eljárásban. A GVH akkor 200 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek az eljárás eredményeként összesen mintegy 4 milliárd forint értékű intézkedéscsomagot is vállaltak. Ennek utóvizsgálatát részben már 2023-ban elvégezte a versenyhatóság, és megállapította, hogy a cégek hiányosan teljesítették saját vállalásaikat, amiért az eMAG újabb 50 millió forint bírságot kapott a GVH Versenytanácsától. A versenyhivatal kiemelte:

a 2021-ben lezárt eredeti eljárás eredményeként az eMAG egy csaknem 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta.

Ennek utóvizsgálatát 2025 februárjában kezdte meg a GVH. A most lezárt eljárás során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG-ot üzemeltető vállalkozások a maguk által vállalt és a GVH által előírt kötelezettségeik egy részét ezúttal sem teljesítették, illetve a vállalásaikat nem az előírt tartalommal valósították meg. Emiatt a vállalt intézkedéscsomag eredményei elmaradtak a várakozásoktól, nem segítették elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek az eljárás során elismerték a mulasztásokat és lemondtak jogorvoslati jogukról.

Mindezek alapján szabta ki a GVH Versenytanácsa a 225 millió forint bírságot - összegezte a versenyhatóság. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

ez a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága.

Az eMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH Versenytanácsa 2026 januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki. Így az eMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő megtévesztések és mulasztások miatt - ismertette a versenyhivatal.

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Kezdőlap    Gazdaság    Minden idők második legnagyobb utóvizsgálati büntetését kapta az eMAG

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