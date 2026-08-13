Egyetlen lépésre december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításától

December 25. és 26. előtt december 24. is munkaszüneti nap lehet, az évek óta a nyilvánosságban forgó javaslatból már az idén valóság lehet, a Munkástanácsok és az Egyenlő.hu szerint elegendő lenne „A munka törvénykönyvének” egyszerű parlamenti többséggel elfogadható módosítása.
Mint a vg.hu cikkéből kiderül, a módosítás alapján már idén munkaszüneti nappá válhat szenteste napja,
- népszavazás és
- kétharmados parlamenti döntés
nélkül is.
A Munkástanácsok és az Egyenlő.hu júliusban konkrét jogszabály-módosítási javaslatot nyújtott be a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Ha az indítvány ősszel a parlament elé kerül és elfogadják, egy „nem ledolgozós” szünnap lesz.
A javaslat lényege nem új ünnepnapot hoz létre, egyszerűen beemelnék a munkaszüneti napok közé a munka törvénykönyvébe december 24-ét.
Jelenleg a törvény
- január 1-jét,
- március 15-ét,
- nagypénteket,
- húsvéthétfőt,
- május 1-jét,
- pünkösdhétfőt,
- augusztus 20-át,
- október 23-át,
- november 1-jét, valamint
- december 25-ét és 26-át sorolja ebbe a körbe
az EconomX cikke szerint.
Jelenleg az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani, ez szűnne meg tehát a módosítással.
A törvénykönyvön változtatni márpedig egyszerű többségű parlamenti döntéssel lehetséges.
A módosítás a kiskereskedelemre is közvetlenül hatna. A tervezet szerint nem lenne szükség külön nyitvatartási szabályozásra, a munkaszüneti nappá nyilvánítás önmagában azt eredményezné, hogy az üzletek nem nyithatnának ki. A szabályozás kidolgozói közben az alapvető élelmiszer-ellátás és a közszolgáltatások folyamatosságát is figyelembe vették.
Az ügyben egyébként népszavazási eljárás is zajlik, ezt tenné feleslegessé a módosítás.
Magyar Péter miniszterelnök korábban egyébként megígérte, hogy december 24-én nem ledolgozandó munkaszüneti nappá teszik, később ráerősített: már idén valósággá válhat.