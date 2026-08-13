Egyetlen lépésre december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításától

December 25. és 26. előtt december 24. is munkaszüneti nap lehet, az évek óta a nyilvánosságban forgó javaslatból már az idén valóság lehet, a Munkástanácsok és az Egyenlő.hu szerint elegendő lenne „A munka törvénykönyvének” egyszerű parlamenti többséggel elfogadható módosítása.

Mint a vg.hu cikkéből kiderül, a módosítás alapján már idén munkaszüneti nappá válhat szenteste napja,

népszavazás és

kétharmados parlamenti döntés

nélkül is.

A Munkástanácsok és az Egyenlő.hu júliusban konkrét jogszabály-módosítási javaslatot nyújtott be a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Ha az indítvány ősszel a parlament elé kerül és elfogadják, egy „nem ledolgozós” szünnap lesz.

A javaslat lényege nem új ünnepnapot hoz létre, egyszerűen beemelnék a munkaszüneti napok közé a munka törvénykönyvébe december 24-ét.

Jelenleg a törvény

január 1-jét,

március 15-ét,

nagypénteket,

húsvéthétfőt,

május 1-jét,

pünkösdhétfőt,

augusztus 20-át,

október 23-át,

november 1-jét, valamint

december 25-ét és 26-át sorolja ebbe a körbe

az EconomX cikke szerint.

Jelenleg az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani, ez szűnne meg tehát a módosítással.

A törvénykönyvön változtatni márpedig egyszerű többségű parlamenti döntéssel lehetséges.

A módosítás a kiskereskedelemre is közvetlenül hatna. A tervezet szerint nem lenne szükség külön nyitvatartási szabályozásra, a munkaszüneti nappá nyilvánítás önmagában azt eredményezné, hogy az üzletek nem nyithatnának ki. A szabályozás kidolgozói közben az alapvető élelmiszer-ellátás és a közszolgáltatások folyamatosságát is figyelembe vették.

Az ügyben egyébként népszavazási eljárás is zajlik, ezt tenné feleslegessé a módosítás.

Magyar Péter miniszterelnök korábban egyébként megígérte, hogy december 24-én nem ledolgozandó munkaszüneti nappá teszik, később ráerősített: már idén valósággá válhat.