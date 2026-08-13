ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.88
usd:
314.56
bux:
150595.6
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Egyetlen lépésre december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításától

Infostart

Ez jelenleg jellemzően a december 12-ei szombati áthelyezett munkanapot érintené azoknál, akik december 24-én egyébként sem dolgoznának.

December 25. és 26. előtt december 24. is munkaszüneti nap lehet, az évek óta a nyilvánosságban forgó javaslatból már az idén valóság lehet, a Munkástanácsok és az Egyenlő.hu szerint elegendő lenne „A munka törvénykönyvének” egyszerű parlamenti többséggel elfogadható módosítása.

Mint a vg.hu cikkéből kiderül, a módosítás alapján már idén munkaszüneti nappá válhat szenteste napja,

  • népszavazás és
  • kétharmados parlamenti döntés

nélkül is.

A Munkástanácsok és az Egyenlő.hu júliusban konkrét jogszabály-módosítási javaslatot nyújtott be a Szociális és Családügyi Minisztériumnak. Ha az indítvány ősszel a parlament elé kerül és elfogadják, egy „nem ledolgozós” szünnap lesz.

A javaslat lényege nem új ünnepnapot hoz létre, egyszerűen beemelnék a munkaszüneti napok közé a munka törvénykönyvébe december 24-ét.

Jelenleg a törvény

  • január 1-jét,
  • március 15-ét,
  • nagypénteket,
  • húsvéthétfőt,
  • május 1-jét,
  • pünkösdhétfőt,
  • augusztus 20-át,
  • október 23-át,
  • november 1-jét, valamint
  • december 25-ét és 26-át sorolja ebbe a körbe

az EconomX cikke szerint.

Jelenleg az év végi munkarendet külön miniszteri rendelet alakítja úgy, hogy egy munkanapot pihenőnappá tesznek, cserébe egy közeli szombaton dolgozni kell. 2026-ban december 24. csütörtökre esik, és a jelenlegi munkarend alapján áthelyezett pihenőnap lenne. Ennek ára, hogy december 12-én, szombaton munkanapot kell tartani, ez szűnne meg tehát a módosítással.

A törvénykönyvön változtatni márpedig egyszerű többségű parlamenti döntéssel lehetséges.

A módosítás a kiskereskedelemre is közvetlenül hatna. A tervezet szerint nem lenne szükség külön nyitvatartási szabályozásra, a munkaszüneti nappá nyilvánítás önmagában azt eredményezné, hogy az üzletek nem nyithatnának ki. A szabályozás kidolgozói közben az alapvető élelmiszer-ellátás és a közszolgáltatások folyamatosságát is figyelembe vették.

Az ügyben egyébként népszavazási eljárás is zajlik, ezt tenné feleslegessé a módosítás.

Magyar Péter miniszterelnök korábban egyébként megígérte, hogy december 24-én nem ledolgozandó munkaszüneti nappá teszik, később ráerősített: már idén valósággá válhat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Egyetlen lépésre december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításától

munkaszüneti nap

szenteste

december 24

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

„Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Rövidesen a második bárka is megérkezik” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, és fotókat is közzétett.
 

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látványos felvételeken, ahogy a hatalmas tűz tombol Magyarországon

Látványos felvételeken, ahogy a hatalmas tűz tombol Magyarországon

Széles körű hatósági és civil összefogással fékezték meg azt a hatalmas kiterjedésű tüzet, amely Öskün lakóingatlanokat is elért. A lángok miatt főutat kellett lezárni, a beavatkozó egységek pedig kiemelt feladatként kezelték a helyi lakosság védelmét - számolt be a Veszprém vármegyei rendrőség Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot működtetek - világszerte működhetnek hasonlók

Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot működtetek - világszerte működhetnek hasonlók

Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 13:15
Húsz százalékkal nagyobb mobilhálózati kapacitással indult el a Sziget
2026. augusztus 13. 08:55
Az ipari termelés nőtt, az építőipar tovább esett júniusban – íme az okok
×
×