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tűzijáték
Nyitókép: Pixabay

Augusztus 20.: szombattól fokozatosan változik a budapesti tömegközlekedés

Infostart / MTI

A nemzeti ünnep és főként a tűzijáték miatt ismét számos forgalomkorlátozás és járatmódosítás lép életbe.

Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Egyes változások már augusztus 15-től, szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én, pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják.

Korlátozásra kell számítani majd a budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.

Fontosabb forgalomkorlátozások:

  • lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Március 15. tér (Erzsébet tér) között augusztus 14-én, pénteken 17 órától 24-én, hétfőn hajnali 6 óráig; 20-án, csütörtökön a Közraktár utca és a Dráva utca között lesz zárás;
  • lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd (Pázmány Péter sétány) és a Margit híd (Üstökös utca) között augusztus 15-től, szombattól 22-én, pénteken 22 óráig;
  • lezárják a Lánchidat augusztus 15-én, szombaton 4:30-tól 21-én, pénteken 12 óráig;
  • korlátozások lesznek a Budai vár területén augusztus 15-től, szombattól 25-ig, keddig;
  • lezárják a Műegyetem rakpartot augusztus 15-től, szombattól 22-én, szombaton 20 óráig;
  • lezárják a Lánchíd utcát és a Várkert rakpartot augusztus 19-től, szerdától 23-án, vasárnap 16 óráig;
  • korlátozhatják augusztus 20-án, csütörtök délelőtt a Kossuth Lajos tér mellett a Dunán megrendezendő légiparádé miatt a felső rakpartokat is;
  • korlátozzák augusztus 20-án, csütörtökön 16 órától 23 óráig a Szent Jobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékének forgalmát;
  • lezárják augusztus 20-án, csütörtökön várhatóan 17 órától kb. 22:30-ig a Margit hidat;
  • lezárják augusztus 20-án, csütörtökön várhatóan 19 órától kb. 22:15-ig az Erzsébet hidat;
  • az augusztus 20-i esti ünnepség idején korlátozhatják továbbá a felső rakpartok és a belvárosi utcák forgalmát.

A BKK járatainak korlátozásairól, útvonal-módosításairól itt lehet részletesen olvasni.

A tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok. Ezekhez csatlakozva számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok a programokon résztvevők hazajutását segítve.

A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja.

Az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

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Kezdőlap    Belföld    Augusztus 20.: szombattól fokozatosan változik a budapesti tömegközlekedés

bkk

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augusztus 20

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