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Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Európai szinten körözött magyar bűnözőket fogtak el Tenerifén

Infostart / MTI

A magánéletükben is egy párt alkotó férfit és nő egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított, szerepeltek Európa legkeresettebb bűnözőinek toplistáján.

Tenerifén fogtak el egy magyar párt, amely egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltött be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepelt – közölte csütörtökön a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

Mint írták, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tő kendert, valamint több mint 180 kilogramm marihuánát foglaltak le.

A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa, egy 32 éves nő – akik a magánéletben is egy párt alkotnak – a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek, de a kábítószer különösen jelentős mennyisége és bűncselekmény súlyossága miatt felkerültek a magyar rendőrség TOP 50-es, majd az EU legkeresettebb bűnözőit felvonultató Europe's Most Wanted (EUMOSTWANTED) körözési listájára is.

A sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén fogták el a gyanúsítottakat, akik jelenleg átadási letartóztatásban vannak.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Európai szinten körözött magyar bűnözőket fogtak el Tenerifén

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