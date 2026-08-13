Becsengetnek, de a segítségnek nem szabad véget érnie

A gyűjtést elindító csütörtöki sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta: a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, „a becsengetéstől a kicsengetésig”, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik.

Mint mondta, tavaly 39 millió forint adományt gyűjtöttek össze az Iskolakezdés együtt! akcióban, ebből kétezer gyermeket támogattak 15 ezer forintos tanszercsomaggal, a fennmaradó részt a segélyszervezet évközbeni, Kapaszkodó programjára fordították.

Az, hogy a kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. Ezért az idei adománygyűjtés célja kétezer fejlesztő órára elegendő pénz, húszmillió forint összegyűjtése – közölte.

Budapest, 2026. augusztus 13. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke (k), valamint Wolf Kati énekes és Katus Attila sportaerobik világbajnok, a segélyszervezet önkéntesei az Iskolakezdés együtt! kampány nyitó sajtótájékoztatóján a szervezet országos központjában, Budapesten 2026. augusztus 13-án. A segélyszervezet tizenötödik alkalommal indított országos pénzadománygyûjtést nehéz helyzetben lévõ gyerekek támogatására, az adományokból kétezer órányi fejlesztõ foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását az idei tanévben. MTI/Balogh Zoltán

Hozzátette: „nem engedik el” a tanszertámogatást, a partnercégeknél, magánadományozóknál gyűjtenek azokra, és a beérkező adomány egy részét is erre fordítják majd, de segíteni fogják a rászoruló családokat az óvodakezdésben is.

Elmondta: a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként ötszáz forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segelyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni.

Hozzátette:

háromezer forint adománnyal egy gyermek egyheti uzsonnája biztosítható a fejlesztő foglalkozáson,

hatezer forint adománnyal egy gyermek egyórás fejlesztő foglalkozása valósítható meg fejlesztőpedagógus, logopédus vagy mozgásfejlesztő szakember bevonásával,

12 ezer forint adománnyal pedig egy kisgyermek egyórás korai fejlesztését lehet segíteni.

Jelezte: a rendszeres támogatás a legnagyobb segítség, mert lehetővé teszi, hogy egész évben, kiszámíthatóan biztosítsák a segélyszervezet szakemberei a gyerekek számára azt az időt, figyelmet és fejlesztést, amelyre a legnagyobb szükségük van.

Rácsok Balázs, a szervezet stratégiai és módszertani igazgatója arról beszélt, a segélyszervezet gyerekekkel foglalkozó intézményeiben végzett felmérés szerint a nagyvárosokhoz képest a szegreált környezetben dolgozók kétszer jellemzőbb problémának látják azt, hogy a gyerekek nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket és a tanuláshoz szükséges digitális hozzáférésük sem biztosított. A szakemberek válaszai szerint az általuk támogatott családok 80 százalékában negyedévente, 50 százalékában pedig havonta akár több alkalommal is ki tudnak alakulni olyan élethelyzetek, amelyek megnehezítik a gyerekek iskolai jelenlétét, teljesítményét.

Wolf Kati énekes, a segélyszervezet önkéntese elmondta, az elmúlt másfél évtizedben 20 ezer gyermeket támogattak az Iskolakezdés együtt! akcióban. Katus Attila sportaerobik világbajnok, a segélyszervezet önkéntese a megfelelő szakemberek által nyújtott fejlesztő foglalkozások fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyek élményeket is adnak a gyerekeknek és lehetőséget álmaik valóra váltására.