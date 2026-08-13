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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

A 17 éves csatár remekelt a Szuperkupa-meccsen, 212 napot várt arra, hogy játszhasson

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Bár a Paris Saint-Germain nyerte az idei UEFA Szuperkupát Salzburgban (2–1), a mérkőzésen a vesztes Aston Villa csatára, a 17 éves Brian Madjo keltette a legnagyobb feltűnést játékával.

A januárban a Metztől érkezett 17 éves játékos látványos bemutatkozással zárta le hosszú várakozását, először játszhatott tétmérkőzésen azóta, hogy a klubhoz került. 212 napot várt erre. A Villa az év eleje óta küzdött a 193 cm magas Madjo regisztrációjáért, aki 10 millió fontért érkezett a Metztől.

Az angol U17-es válogatott, erőteljes felépítésű csatár regisztrációját a FIFA korábban megtiltotta a Villának ez egészen addig érvényben volt, amíg a klub a hónap elején sikerrel nem járt a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) benyújtott fellebbezésével.

Ilyen korú játékosok nem hajthatnak végre nemzetközi átigazolást, ám a klub azzal érvelt, hogy mivel Madjo Londonban született, mentesülnie kellene a szabály alól – annak ellenére, hogy korábban három barátságos mérkőzésen Luxemburg színeiben az A-válogatottban is pályára lépett.

Az említett mérkőzések óta elfogadta az angol U17-es válogatott meghívóját; kilenc találkozón négy gólt szerzett.

A FIFA bizonyos kivételeket engedélyez a kiskorú játékosok klubváltása esetén – például ha egy 16 vagy 17 éves játékos az Európai Unión belül igazol át –, ám az Egyesült Királyság már nem tagja a közösségnek.

A jogi csatát végül mindössze nyolc nappal ezelőtt nyerték meg – miután a Villa júliusban a CAS elé vitte az ügyet –, így Madjo csatlakozhatott a salzburgi útra induló kerethez, noha az eredeti névsorban még nem szerepelt.

Mivel Ollie Watkins a világbajnoki szereplést követően pihenőt kapott, Tammy Abraham pedig a kispadon kezdett, Emery a fiatal játékosra bízta a csatárposztot, aki a felkészülési időszakban négy gólt is szerzett. A Red Bull Arenában szerzett gólja – amelynél az ecuadori válogatott Willian Pachót maga mögött tartva kapásból lőtte a hálóba John McGinn beadását – vitathatatlanul a legnehezebb helyzet volt azon három lehetőség közül, amelyekbe került az első félidőben.

„Azért játszott, mert bizonyította, hogy képes keményen dolgozni. – mondta Unai Emery vezetőedző a mérkőzés után. – Nem csupán a gólszerzés számít, hanem a védekezés, valamint az elkötelezettség és a taktikai fegyelem is. Ő pedig mindezt megmutatta.”

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Kezdőlap    Sport    A 17 éves csatár remekelt a Szuperkupa-meccsen, 212 napot várt arra, hogy játszhasson

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