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Kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP-frakció

Infostart / MTI

Kizárta soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP XI. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust.

A múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a Miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt.

A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött.

„A frakció és az elnökség megállapította, hogy a kialakult helyzet olyan politikai és közéleti kockázatot jelent, amely a közösség hitelességét és politikai mozgásterét érdemben befolyásolja. Ennek következtében a frakció egyhangúlag úgy döntött, hogy Balogh Pétert kizárja soraiból” – írták a közleményben.

Egyidejűleg felszólították Balogh Pétert képviselői mandátumának visszaadására is, mert álláspontjuk szerint jelen helyzetben ez szolgálná leginkább a választók és a közösség érdekeit. A jogi felelősség megállapítása kizárólag a hatóságok és az igazságszolgáltatás feladata – tették hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP-frakció

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Magyar Péter miniszterelnök adott tájékoztatást a csütörtök délutáni kormányszóvivői eseményen, ahol a legfontosabb téma a Paksi Atomerőmű körül kialakult alacsony Duna-vízszintből fakadó probléma kezelése volt. A további kormánydöntésekről külön nyilvános eseményt terveznek. A beruházást kiemeltté nyilvánította a kormány, holnap reggelre mindkét bárkát a helyére rögzítik és szükség esetén elindul a folyamatos süllyesztés. A sajtótájékoztatón elhangzott: a fenékküszöb létrehozásával a cél, hogy a Duna vízszintjét legalább 50 centiméterrel megemeljék, ezzel sikerülhet elérni, hogy a Paksi Atomerőmű minden blokkja újrainduljon. Ez egy állandó (fenékküszöb) és egy rásegítő megoldás (bárkasüllyesztés) a havariahelyzetre - ismertette Magyar Péter. A Portfolio a helyszínről élőben tudósít.

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