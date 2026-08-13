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Nyitókép: Pixabay

Uniós válságalapból hív le pénzt a kormány

Infostart / MTI

A szuperelőleg korábban érkezik, de más forrásra is szükség van, akkora a baj.

Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására – olvasható a kormany.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatásban.

Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával. A tárca

ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70 százalékról 75 százalékra emelik.

Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak.

Felidézték, a minisztérium a tavaszi fagy- és jégesőkárokat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kárenyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával.

A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válságalapjából mintegy 16,7 millió eurós (mintegy 6 milliárd forintos) rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis- és közepes gazdaságok védelmében.

Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg.

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Kezdőlap    Belföld    Uniós válságalapból hív le pénzt a kormány

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