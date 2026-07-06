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Leers,FRANCE-January 19,2020: View of Auchan supermarket logo and parking.Auchan is a French international supermarket chain, is one of the largest distribution groups in the world.
Nyitókép: Beata Haliw/Getty Images

Fordulat – ezt tervezi a tulajdonos a magyarországi Auchan áruházakkal

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Az Indotek Group piacnyerést és magasabb profitrátát vár az Auchan magyarországi felvásárlása után, de a tervek között szerepe, hogy ismét újítóvá teszik az üzletláncot.

Június 26-án az Indotek Group lett az Auchan Magyarország Kft. kizárólagos tulajdonosa, miután a befektetőcég megvásárolta a kereskedelmi lánc fennmaradó tulajdoni részét. Azután, hogy 2024-ben a Jellinek Dániel által alapított Indotek Group négy év tárgyalás után megvásárolta az Auchan Magyarország Kft. érdekeltségének 47 százalékát, a cég nemrégiben bejelentette, hogy megvásárolták a magyar Auchan fenmmaradó részét is, és immáron kizárólagos tulajdonosai lettek a kereskedelmi lánc magyarországi részének – írja az Index.

A cég először pénzügyi befektetőként jelent meg az üzletláncnál, azonban a 2024 végére lezárt megállapodással már a menedzsment irányítását is átvette. A korábbi években már kétszer is meghiúsult a teljes felvásárlás, annak ellenére, hogy az adásvételi szerződés már meg volt írva. Hogy miért fulladt mégis kudarcba a dolog eddig, azt egyik fél sem árulta el.

A kiskerláncpiac ismerői azt nyilatkozták: a tranzakció alapvetően a választások kimenetelén múlott, kellett hozzá az alkalmas „politikai és gazdasági légkör”, és ez mindkét fél, vagyis az Auchan és az Indotek részéről is fennállt – írja a lap.

Az új tulajdonos célja, hogy az Auchant a következő hét évben alapjaiban átalakítsa.

A tervek szerint 2033-ig országszerte 500-700 kis alapterületű, 70-200 négyzetméteres üzletet nyitnak, amelyek a mindennapi, gyors bevásárlásokat szolgálnák ki. Emellett bővítenék a körülbelül 7000 négyzetméteres szupermarketek hálózatát is, miközben a hagyományos hipermarketek szerepe csökkenne. Az új modell célja, hogy az Auchan alkalmazkodjon a megváltozott vásárlói szokásokhoz, amelyek egyre inkább a kisebb, könnyen elérhető üzletek felé terelik a fogyasztókat.

Az online kereskedelem átalakítása is fontos része az új stratégiának: a veszteséges házhoz szállítás helyett az interneten leadott rendeléseket a kis üzletekben kialakított átvételi pontokra szállítanák, így a logisztikai költségek jelentősen csökkenhetnének, mert ezekbe az üzletekbe egyébként is rendszeresen érkezik áru. A vásárlók kiválaszthatnák az átvétel helyét és láthatnák a várható kiszállítási időt is.

Bár az Auchan az elmúlt években nyereségesen működött Magyarországon, forgalma csak mérsékelten nőtt, piaci részesedése pedig alig haladja meg a 6 százalékot.

Az Indotek célja, hogy hét éven belül 15 százalékos részesedést érjen el, a harmadik legnagyobb szereplővé változtatva az Auchant a magyar piacon.

Mint írják, a tervek sikerét befolyásolhatja a politikai és gazdasági környezet is: a 400 négyzetméter feletti üzletekre vonatkozó plázastop, a kiskereskedelmi különadó és az árkorlátozó intézkedések nehezítették leginkább a külföldi tulajdonú láncok működését. Ha ezek a korlátozások enyhülnek vagy megszűnnek – amire jelenleg van esély –, az kedvezhet az Auchan terjeszkedésének és az új üzletek nyitásának. Így a magyar tulajdonba került Auchan jelentősen növelheti piaci súlyát, és erősítheti a hazai tulajdonú kereskedelmi láncok részesedését a kiskereskedelmi forgalomból.

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Kezdőlap    Gazdaság    Fordulat – ezt tervezi a tulajdonos a magyarországi Auchan áruházakkal

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