ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Többen meghaltak egy brutális lakástűzben Brüsszelben

Infostart / MTI

Két ember életét vesztette, nyolcan pedig megsérültek egy vasárnapra virradó éjszaka keletkezett tűzben a Brüsszelhez tartozó Schaerbeek városrész egyik többlakásos épületében.

A mentőszolgálatokat hajnali 2 óra 30 perc körül riasztották lakóépületéhez, ahol a tűz az egyik lépcsőház közös részében keletkezett. A tűzoltók a harmadik emeleten lévő egyik lakásban négy eszméletlen embert találtak. A lakás nyitva maradt ajtaján és ablakain keresztül a füst bejutott az ingatlanba.

A mentők erőfeszítései ellenére két ember meghalt. Nyolc sérültet különböző brüsszeli kórházakba szállítottak, közülük ketten súlyos állapotban vannak.

A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Az ügyészség vizsgálatot indított, és szakértőket rendelt ki a tűzeset körülményeinek tisztázására.

A schaerbeeki önkormányzat ideiglenes befogadóközpontot nyitott az evakuált lakók számára. A rendőrség pedig biztonsági kordont vont a helyszín köré a mentési munkálatok megkönnyítésére. A beavatkozásban több tucat tűzoltó és mentőegység vett részt.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Többen meghaltak egy brutális lakástűzben Brüsszelben

brüsszel

belgium

lakástűz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Makranczi Zalán: a szinkroniparban is az AI-nak kell átadni dolgokat, hogy megvédjük a többit

Makranczi Zalán: a szinkroniparban is az AI-nak kell átadni dolgokat, hogy megvédjük a többit
Magyarországon a szinkron mint szakma nincs még akkora veszélyben, hogy a mesterséges intelligencia elvegye a színészek munkáját, ami annak is köszönhető, hogy a stúdiók érdeke is a művészek védelme – mondta el az InfoRádióban a Szinkron Alapszervezet alelnöke. Makranczi Zalán azonban hangsúlyozta: szigorúbb szabályokra lenne szükség, hogy ez a jövőben se következhessen be.
Lando Norris nyerte a a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen. A vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli lett a harmadik, és 50 pontra növelte előnyét a pontversenyben.
 

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen van időközi választás

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen van időközi választás

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai - ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Megújul a Népliget és a Planetárium. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: &quot;bárcsak összetéptem volna a szelvényt!&quot;

Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: &quot;bárcsak összetéptem volna a szelvényt!&quot;

Ezek voltak a 30. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

BBC
Business Sport Travel Science
Berlin Pride attack suspect shot and killed during police operation

Berlin Pride attack suspect shot and killed during police operation

Police say officers fired at him after he "rushed towards our emergency forces with a stabbing weapon", and he died at the scene.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 19:36
Nyolc hónapot töltöttek a Földön kívül az űrhajósok
2026. július 26. 18:12
Kiadták a fő Covid-csalót
×
×