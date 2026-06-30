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Az MBH Bank fiókja Kõbányán a Kõrösi Csoma sétányon, esti kivilágításban.
Nyitókép: MTI Bizományosi/Róka László

Lemondás az MBH-nál

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Lemondott Kovács Árpád az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsági tagságáról.

„Dr. Kovács Árpád úr az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéről 2026. április 30. napján lemondott. A lemondás 2026. június 29. napján hatályossá vált a Társasággal szemben” – vette észre a Portfolio az MBH Bank közleményét, amely hétfőn este jelent meg a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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lemondás

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Jelenleg Magyarországon az átlagos fejenkénti vízfogyasztás naponta 115 liter, amiből három litert iszunk meg – mondta az InfoRádióban a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. Kovács Károly felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt ez a mennnyiség kevesebb, 100 liter/fő/nap volt, de nyaranta már hűtésre is használják a vizet az emberek, ami jelentősen megnöveli a fogyasztást.
 

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Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
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Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?

Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?

"A gazdasági stabilitás és a kiszámíthatóság minden szempontból pozitív hatással van a vállalkozói szektorra, különösen a kis- és középvállalkozásokra. Az uniós források megérkezése várhatóan élénkíteni fogja a gazdaságot, és kedvezően hathat a költségvetés helyzetére is. Amennyiben újraindulnak az állami beruházások, azokhoz a kkv-szektor is kapcsolódni tud: kivitelezőként, beszállítóként vagy egy-egy beruházási feladat megvalósítójaként közvetlenül részesévé válhat a gazdasági fellendülésnek" - mondta el a Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi régiójának vezetője a Debrecen Economic Forumon készített videóinterjúban. A konferencián a szakértők arról is beszélgettek, hogy a bankrendszer készen áll a kkv-k finanszírozására.

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