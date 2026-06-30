Lemondás az MBH-nál

"A gazdasági stabilitás és a kiszámíthatóság minden szempontból pozitív hatással van a vállalkozói szektorra, különösen a kis- és középvállalkozásokra. Az uniós források megérkezése várhatóan élénkíteni fogja a gazdaságot, és kedvezően hathat a költségvetés helyzetére is. Amennyiben újraindulnak az állami beruházások, azokhoz a kkv-szektor is kapcsolódni tud: kivitelezőként, beszállítóként vagy egy-egy beruházási feladat megvalósítójaként közvetlenül részesévé válhat a gazdasági fellendülésnek" - mondta el a Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi régiójának vezetője a Debrecen Economic Forumon készített videóinterjúban. A konferencián a szakértők arról is beszélgettek, hogy a bankrendszer készen áll a kkv-k finanszírozására.