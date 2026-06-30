„Dr. Kovács Árpád úr az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéről 2026. április 30. napján lemondott. A lemondás 2026. június 29. napján hatályossá vált a Társasággal szemben” – vette észre a Portfolio az MBH Bank közleményét, amely hétfőn este jelent meg a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Lemondás az MBH-nál
Lemondott Kovács Árpád az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsági tagságáról.
Mire megy el ennyi víz a hőségben? Miért van vízkorlátozás?
Több százezer embert érint az Országgyűlés által elfogadott két új határidő
új terminál, új irányítótorony?Elkezdődhet a nagy átalakítási-bővítési munka Ferihegyen
Sport a tévébenFranciaország a brazilok vagy a németek sorsára jut a vb-n?
Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?
"A gazdasági stabilitás és a kiszámíthatóság minden szempontból pozitív hatással van a vállalkozói szektorra, különösen a kis- és középvállalkozásokra. Az uniós források megérkezése várhatóan élénkíteni fogja a gazdaságot, és kedvezően hathat a költségvetés helyzetére is. Amennyiben újraindulnak az állami beruházások, azokhoz a kkv-szektor is kapcsolódni tud: kivitelezőként, beszállítóként vagy egy-egy beruházási feladat megvalósítójaként közvetlenül részesévé válhat a gazdasági fellendülésnek" - mondta el a Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi régiójának vezetője a Debrecen Economic Forumon készített videóinterjúban. A konferencián a szakértők arról is beszélgettek, hogy a bankrendszer készen áll a kkv-k finanszírozására.
Nem hiszed el, mire fizetnek ki százezreket a Balatonnál a magyar családok: ez az új módi
A nyári szünet sok családnak évről évre fejtörést okoz: hogyan oldják meg a gyermek felügyeletét, miközben hasznos és fejlődést segítő környezetet is szeretnének biztosítani neki?
Starmer announces extra £15bn for defence, with some road and energy projects scrapped to help fund it
The prime minister says the extra funding - which falls short of the £28bn the Ministry of Defence requested - will "make the British people safer".