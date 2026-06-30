Leállt a Revolut több szolgáltatása

Több funkció sem működik kedd délelőtt a Revolutnál, az átutalások és a devizaváltás sem működik jelenleg – hívta fel a figyelmet a magyar felhasználókat is érintő problémára Kovács Ádám fintech szakértő, a revb.hu blog szerzője, akit a vg.hu idéz.

A felhasználók a neobank több fontos szolgáltatásában is fennakadásokat tapasztalhatnak június 30-án reggel, gond van

- a devizaváltással,

- a belső átutalásokkal

- és a felhasználók közötti pénzküldéssel.

A zsebekből sem működik a pénzkivétel jelenleg.

A Revolut hivatalos oldala szerint a hibát 08:49-kor észlelték, annak elhárítása is folyamatban van. Egy órával később, 9:50-es jelzéssel megjelent egy hibüzenet is, amely arról tájékoztat, hogy az átutalásokkal is probléma van a szolgáltatónál.

A felhasználók a Revolut közösség csoportban jelezték is a hibát, nem mindig működik a pénzváltás, vagy éppen szerver hiba jelzése miatt nem lehet átküldeni az egyik felhasználótól a másiknak a pénzt.

A Revoluttal kapcsolatban legutóbb arról írtunk, hogy az egyre nagyobbra hízó fintech még hasznosabbá tenné szolgáltatásait, ezért új fizetési partnerséget hozott létre a vezető európai igény szerinti kézbesítési szolgáltatóval. A partner Magyarországon is jól ismert, több mint 30 városban láthatjuk naponta a kézbesítőit. Mindkét vállalat Európában erős és ügyfelek tízmillióit szolgálja ki: mostantól összeköti őket egy időkímélő kattintás, illetve reményeik szerint ebből sok.

A több mint 75 millió lakossági és 800 ezer vállalati ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat az amerikai DoorDash csoporthoz tartozó Wolttal emeli új szintre az együttműködést.