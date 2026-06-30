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Sofia,Bulgaria-July 29,2018: Adding of Revolut Visa card into Apple Pay digital wallet.Apple Pay is an easy and secure nfc payment method.
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Leállt a Revolut több szolgáltatása

Infostart

Problémákat tapasztalhatnak a népszerű pénzügyi szolgáltató ügyfelei kedd reggel. A Revolut több fontos funkciója sem elérhető jelenleg.

Több funkció sem működik kedd délelőtt a Revolutnál, az átutalások és a devizaváltás sem működik jelenleg – hívta fel a figyelmet a magyar felhasználókat is érintő problémára Kovács Ádám fintech szakértő, a revb.hu blog szerzője, akit a vg.hu idéz.

A felhasználók a neobank több fontos szolgáltatásában is fennakadásokat tapasztalhatnak június 30-án reggel, gond van

- a devizaváltással,

- a belső átutalásokkal

- és a felhasználók közötti pénzküldéssel.

A zsebekből sem működik a pénzkivétel jelenleg.

A Revolut hivatalos oldala szerint a hibát 08:49-kor észlelték, annak elhárítása is folyamatban van. Egy órával később, 9:50-es jelzéssel megjelent egy hibüzenet is, amely arról tájékoztat, hogy az átutalásokkal is probléma van a szolgáltatónál.

A felhasználók a Revolut közösség csoportban jelezték is a hibát, nem mindig működik a pénzváltás, vagy éppen szerver hiba jelzése miatt nem lehet átküldeni az egyik felhasználótól a másiknak a pénzt.

A Revoluttal kapcsolatban legutóbb arról írtunk, hogy az egyre nagyobbra hízó fintech még hasznosabbá tenné szolgáltatásait, ezért új fizetési partnerséget hozott létre a vezető európai igény szerinti kézbesítési szolgáltatóval. A partner Magyarországon is jól ismert, több mint 30 városban láthatjuk naponta a kézbesítőit. Mindkét vállalat Európában erős és ügyfelek tízmillióit szolgálja ki: mostantól összeköti őket egy időkímélő kattintás, illetve reményeik szerint ebből sok.

A több mint 75 millió lakossági és 800 ezer vállalati ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat az amerikai DoorDash csoporthoz tartozó Wolttal emeli új szintre az együttműködést.

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Mire megy el ennyi víz a hőségben? Miért van vízkorlátozás?
Kovács Károly az Arénában

Mire megy el ennyi víz a hőségben? Miért van vízkorlátozás?
Jelenleg Magyarországon az átlagos fejenkénti vízfogyasztás naponta 115 liter, amiből három litert iszunk meg – mondta az InfoRádióban a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. Kovács Károly felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt ez a mennnyiség kevesebb, 100 liter/fő/nap volt, de nyaranta már hűtésre is használják a vizet az emberek, ami jelentősen megnöveli a fogyasztást.
 

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